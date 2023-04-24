桃園球場草皮積水、狀況百出 議員諷：棒球成水上運動

樂天桃園棒球場在中華職棒開幕戰時狀況百出，不只燈柱照明故障，草皮排水差更被球迷諷刺是「桃園超級壩」。桃園市體育局今天到議會工作報告，多位議員直言球場觀乎城市形象，呼籲市府必須加以改善。體育局長許彥輝表示，針對排水已做短期處理，將持續與樂天討論中長期修繕計畫，提供必要資源，提升球迷觀賽品質。

樂天桃園棒球場位於桃園青埔，2008年興建、2009年完工，該球場的排水問題過去就經常備受外界批評，質疑當初的桃園縣府為了趕工而未做好排水設計，導致草皮只要遇到下雨就容易淹水，甚至還被戲稱為「青埔湖」。

議員凌濤、黃敬平表示，前市長鄭文燦曾經承諾每年編列1000萬給樂天球團，前市府在8年內也在球場花了3.1億改善，但相對來看，台中洲際棒球場舉辦WBC世界棒球經典賽，只花了4500萬就全場更新，「人家改善草皮，我們修螢幕，根本是本末倒置」，呼籲新市府要以大聯盟品質為目標。

議員王珮毓表示，桃園球場草皮、照明設備都出問題，這些都不是首次發生，包括2021年9月、2022年4月跟8月都因燈柱故障造成比賽暫停，排水問題也一直沒有改善，被球迷戲稱是「超級壩」，甚至需要出動大量的工讀生用海綿吸水，反觀台中洲際棒球場有吸水車，難道桃園棒球場不能購置一台嗎？

「再這樣下去，棒球都快變成水上運動了。」議員謝美英、劉勝全、徐其萬直言，市府必須正視桃園國際棒球場的場地維修管理，相關整修要一次到位，不要讓球員比賽前無法練習，上場比賽還要害怕受傷。

許彥輝表示，中職開幕戰後一周，草皮和燈座問題都已經做了初步修繕，目前草皮仍須維護時間，燈柱問題則已排除，另螢幕工程已進行中，上半年球季結束前應能修繕完成；市府也會持續跟樂天討論中長期修繕計畫。