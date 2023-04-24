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汛期將至解決桃園淹水問題 張善政穿青蛙裝清淤
汛期將至，桃園地區近期雨勢不斷，防止淹水問題，排水溝清淤成防汛重點，桃園市長張善政上周末前往八德區，穿上青蛙裝、背起除草機與社區夥伴進入排水溝清除雜草，並宣布今年的桃園市清溝總動員啟動。
張善政說，汛期即將到來，若沒有清除排水溝淤泥，很容易造成水災，除了加強工程排水設施維護與清理，也推動社區民眾自主清溝，全市共有32處防災社區及1000位夥伴共同努力，預計在4月底可全數清理完畢。
水務局長劉振宇表示，八德區大安里防災社區鄰近大竹埤塘，是桃園重要的水利灌排設施，可灌溉下游農田，但2019年受到利奇馬颱風影響，造成民宅及菜園大面積淹水，目前已完成「八德區興豐路排水改善工程」，將員樹林支渠水量截流至大漢溪，可有效改善淹水情況。
劉振宇說，八德區已輔導大安里成立防災社區，再加上同流域更寮腳支渠的瑞德里、瑞發里、瑞豐里、興仁里防災社區，共同在汛期到來之前進行清溝及演練，達到區域聯防效果。
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