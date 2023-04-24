街友地下道煮火鍋又便溺 竹市府：強化公私協力模式

有民眾反映竹市近期出現許多街友，不但在地下道煮火鍋，還會隨地便溺，影響市容；市府指出，市府辦理街友緊急或長期收容安置服務，定期與不定期偕同相關單位於地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，針對街友需求提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等，今年已服務7031人次，未來會增加關懷訪視頻率，強化公私協力模式更完善街友照顧體系。

社會處表示，市府每周會固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，除平時的關懷，也與社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會合作，提供街友日間休憩的空間，並安排多樣的課程，協助有意願工作的街友經濟自立。

社會處指出，市長高虹安重視街友安置問題，指示市府相關單位妥善輔導，市府依據社會救助法第17條規定，針對街友常聚集的地點，加強結合警政、工務、社政、環保等單位，增加共同關懷訪視頻率，除勸導街友行為外，更加強提供街友即時性的就醫、緊急安置、物資需求及其他必要協助。

未來將更完善皆有照顧體系，包含推動外展服務、與在地民間團體合作，共同投入街友輔導與自立工作，鼓勵其復歸社會。