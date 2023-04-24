公園溜滑梯旁坡地雨水沖刷 土石流失成淺溝 市府：加強植被
嘉義市中央廣場裡的兒童溜滑梯疑因孩童使用不當加上雨水沖刷造成侵蝕，泥土流到平面上，經過太陽曝曬成了一片小沙丘，孩童在上面玩沙，有家長假日帶著小孩遊玩時看到這景象認為危險，尤其孩童經常利用這個裂縫上下攀爬十分危險，長期攀爬下來已形成個淺溝，希望市府重視。市府表示，7至10日內加強土坡植被，也呼籲家長協助引導孩童正確使用溜滑梯。
近來有家長帶孩子到嘉義市中央公園裡的溜滑梯遊玩，發現溜滑梯側面破損，不少泥沙就這樣順流而下，逐漸在地面上形成個小沙坑，不少孩童就聚在沙丘玩沙。
而且有小朋友貪圖方便，直接爬上土坡後再往下溜滑，上下坡經過裸露的派滑梯，看起來十分危險，現場並沒有告示牌。
市府建設處表示，中央廣場兒童遊戲區的溜滑梯設施，因民眾使用頻繁，加上偶有不當使用，造成土坡土壤流失及裸露情形，市府已著手改善，預計7至10日內加強土坡植被，同時樹立說明牌，請陪同家長協助引導孩童正確使用溜滑梯，共同維護設施良好狀況及環境整潔。
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