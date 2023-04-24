北歐簡約風！新竹縣府美食街重新亮相 自備碗筷可折5元
新竹縣政府前棟辦公大樓地下室空間翻修後，大幅改善明亮度與空間規劃，引入美食街，目前有4家進駐試營運，民眾若自備餐具碗筷可現場折抵5元，透過美食街與民眾拉近距離，讓縣府成為全縣民眾都可使用的空間。
新竹縣政府前棟大樓啟用至今三十多年，縣府翻修地下室，全面改良舊有的通風、採光、動線與裝潢，打造北歐簡約風的美食與創客共享空間，帶入美食街的概念讓廠商進駐，目前已試營運，獲得好評。縣府行政處長周秋堯表示，縣府規劃美食街，吸引周邊的民眾過來用餐，嘉惠縣治區機關員工及洽公民眾，拉近雙方的距離。
新竹縣府規劃在5月中開幕，地下室除了美食廣場外，還包含共享辦公室的空間，規劃以租借方式提供做為小型會議、說明會、研討會場地，歡迎民眾共享使用，讓縣府空間利用效益最大化。周秋堯表示，這次修繕的空間除了美食街外，未來也規劃固定的零售空間、便利商店等，增加使用的便利性。
周秋堯表示，美食街共有6個餐飲店家，目前已有4家先行進駐，為了提倡環保、減少一次性的使用，民眾自備餐具碗筷，現場可折抵5元。這次從「員工餐廳」更名為「美食街」，改善內部的環境，更鼓勵民眾前來縣府用餐，從中改觀對「縣府就是洽公」的衙門印象，成為大眾都可使用的地點。
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