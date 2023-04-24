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石門水庫春雨挹注蓄水回到4成 供水南送新竹降至10萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫春雨挹注蓄水量增加736萬噸略增到228.1公尺，蓄水率回升4成以上。記者曾增勳／攝影
石門水庫春雨挹注蓄水量增加736萬噸略增到228.1公尺，蓄水率回升4成以上。記者曾增勳／攝影

桃園市石門水庫最近春雨明顯降雨入帳，繼4月中旬水位跌至226公尺、蓄水率跌破40%，去年來最吃緊，春雨挹注5天來，石門水庫蓄水量增加736萬噸，今天上午水位略回升到228.1公尺，不過新竹頭前溪溢流，石門水庫南送支援新竹供水，亦從每天17、18萬噸水量降至10萬噸。

今年北部未雨影響，石門水庫至4月19日，水位持續下探跌到226.7公尺，蓄水率38.4%，連同新竹寶山和寶二水庫的蓄水量，亦跌到1354萬噸、 蓄水率39%，水情吃緊，石門水庫必須每天南送供水支援新竹地區約17、18萬噸水量。

水利署北區水資源局表示，隨春雨降下，石門水庫集水區持續降雨入流，自19日至今天早上，5天來，石門水庫蓄水量增加736萬噸、達8619萬噸，蓄水率增加3.6%、回增達到42.0%，水位略增1.4公尺、到達228.1公尺，另新竹寶山和寶二水庫蓄水量亦增加514萬噸達到1868萬噸，蓄水率增加12.2%回升至51.2%，不無小補。

目前翡翠水庫支援板新地區水量每天仍達80萬噸以上，自今年1月中旬以來新竹水情較緊，石門水庫每天支援新竹地區供水至今，由於春雨造成頭前溪溢流，增加河流取水使用，石門水庫支援新竹地區供水每天降至10萬噸，在這波春雨挹注下，石門水庫穩定供水預估可延至6月底。

石門水庫春雨挹注蓄水量增加736萬噸略增到228.1公尺，蓄水率回升4成以上。記者曾增勳／攝影
石門水庫春雨挹注蓄水量增加736萬噸略增到228.1公尺，蓄水率回升4成以上。記者曾增勳／攝影

石門水庫 新竹 翡翠水庫

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