竹市道路只補丁？ 市府：管線工程完成會再刨鋪

新竹市前市長林智堅任內推動「路平計畫」，每年以約40萬平方公尺的路平面積為目標，並嚴格要求管線單位道路挖掘後的重鋪品質，但有民眾反映，近期在竹市又看到道路補丁情況重現，民進黨市議員陳建名指出，市府改朝換代後又回到八年前樣貌，其關鍵就在執政者是否有決心落實；市府則回應，補丁是管線單位進行道路挖掘施工後的「假修復」，工程完成後會再正式刨鋪。

民進黨市議員陳建名指出，前市府八年來執行路平計畫，尤其道路挖掘後重鋪的品質都訂有相關規範，最近他接獲民眾反映，過去管線單位道路挖掘後，假修復出現道路補丁情況又重現，感覺又回到八年前的樣態，市民近期會感覺道路出現補丁，多是道路挖掘後，是否落實重鋪規範與重鋪假修復後的品質，但路平執行關鍵就在執政者是否嚴格落實與控管。

市府表示，道路補丁其實是管線單位進行道路挖掘施工後的「假修復」，在竹市已行之多年，是依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」規定，路面由各管線單位挖掘後，先自行修復以維護行車安全，此時道路補丁為「假修復」狀態，而管線單位在工程完成後，也會另安排時間儘速依路寬進行正式刨鋪作業。

工務處表示，過去市府路平計畫所謂「路平三支箭」政策，主要是建立在「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」的基礎上，該條例其規定各管線單位，於挖掘道路後，由各管線單位自行進行路面修復作業，主要道路倘有大規模施工，則以夜間施工方式來辦理，這些作業跟過去並無任何不同。

工務處補充，依「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例｣規定，管線單位依規申請道路開挖及繳費後，市府給予路證及核定施工時間，管線單位在完成管溝施工及面層假修復後，會再安排挖掘範圍，依路寬進場刨除加封，完成重鋪後，也須向市府申報完工接管，市府會派員進行品質抽驗與稽查，來確保路面品質完善。

工務處表示，有民眾稱建功一路與警光路都有補丁，建功一路路段屬中華電信年度計畫性挖掘的範圍，目前工程已完成，廠商也已完成路段刨鋪；警光路部分亦為台電單位配合用戶新設用電，進行施工後的假修復，經查尚未有違規狀況。

工務處說明，「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例｣自2015年實行至今近8年未修正，近期將召開管線協調座談會，就管線單位道路施工實際狀況，及路面刨鋪完成之道路品質部分檢討現行法規合理性，針對管線單位執行面相關意見，將納入協調座談會中一併研議改進，以讓竹市道路挖掘管制更趨務實及完善。