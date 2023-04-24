心肌梗塞！ 患者家屬憂經濟負擔 醫用心臟繞道手術救他

一位68歲鐵工上腹陣痛、噁心想吐，服用胃藥未緩解，後來工作時因呼吸困難全身無力而被送急診。澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光說，患者未曾又沒有穩定控制其三高，香菸不離口，致心臟3條冠狀動脈兩條已完全阻塞、一條嚴重狹窄，致心肌梗塞發作，所幸在心臟內外科合作下，為他搶回寶貴生命。

孫德光說，患者被送進急診室時，已因呼吸困難、心跳急促，於急診發現低血壓幾近休克狀態，緊急安排心電圖檢查及抽血檢驗，確定為心肌梗塞，立即做心導管檢查。

他說，患者心臟3條冠狀動脈血管有兩條呈現完全阻塞，一條嚴重狹窄，且左主幹也呈現重度狹窄，其心臟功能射血指數（EF）僅22％（正常為＞50％），出現嚴重心臟衰竭，隨時危及生命，因此立即給予呼吸器支持，置入主動脈幫浦協助支持其心臟衰竭的危險。

患者家屬在治療過程中一度詢問：「要花多少錢？我們是甘苦人，可不可以就打針吃藥治療就好？」醫療團隊考量患者經濟負擔，以及短中長期之治療效果，決定不做心導管支架置放手術，而是為他做心臟血管繞道手術，不但經濟負擔最輕，也將治療的長期效益最大化。患者住院10天後順利出院。

孫德光說，近3成的心肌梗塞患者，是以非典型心絞痛的症狀表現，特別是在年長者，常常被以為是急性胃炎、感冒、氣喘、肌肉發炎等誤導，甚至延誤送醫時機而喪失生命，這樣的病人仰賴急診及心臟內外科醫師高度的警覺性及專業知識，方得以精確診斷其心肌梗塞。抽菸、缺乏運動、肥胖、高血糖、高血壓、高血脂的三高慢性病民眾特別是心肌梗塞的高危險群。