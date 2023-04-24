快訊

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

心肌梗塞！患者家屬憂經濟負擔 醫用心臟繞道手術救他

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光。圖／澄清醫院中港院區提供

一位68歲鐵工上腹陣痛、噁心想吐，服用胃藥未緩解，後來工作時因呼吸困難全身無力而被送急診。澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光說，患者未曾又沒有穩定控制其三高，香菸不離口，致心臟3條冠狀動脈兩條已完全阻塞、一條嚴重狹窄，致心肌梗塞發作，所幸在心臟內外科合作下，為他搶回寶貴生命。

孫德光說，患者被送進急診室時，已因呼吸困難、心跳急促，於急診發現低血壓幾近休克狀態，緊急安排心電圖檢查及抽血檢驗，確定為心肌梗塞，立即做心導管檢查。

他說，患者心臟3條冠狀動脈血管有兩條呈現完全阻塞，一條嚴重狹窄，且左主幹也呈現重度狹窄，其心臟功能射血指數（EF）僅22％（正常為＞50％），出現嚴重心臟衰竭，隨時危及生命，因此立即給予呼吸器支持，置入主動脈幫浦協助支持其心臟衰竭的危險。

患者家屬在治療過程中一度詢問：「要花多少錢？我們是甘苦人，可不可以就打針吃藥治療就好？」醫療團隊考量患者經濟負擔，以及短中長期之治療效果，決定不做心導管支架置放手術，而是為他做心臟血管繞道手術，不但經濟負擔最輕，也將治療的長期效益最大化。患者住院10天後順利出院。

孫德光說，近3成的心肌梗塞患者，是以非典型心絞痛的症狀表現，特別是在年長者，常常被以為是急性胃炎、感冒、氣喘、肌肉發炎等誤導，甚至延誤送醫時機而喪失生命，這樣的病人仰賴急診及心臟內外科醫師高度的警覺性及專業知識，方得以精確診斷其心肌梗塞。抽菸、缺乏運動、肥胖、高血糖、高血壓、高血脂的三高慢性病民眾特別是心肌梗塞的高危險群。

他說，每位病人都有不同的故事與背景，或許有人因負擔不起高額的醫療費用而陷入絕境，他認為醫療作為雖然救人優先，也需為病人考量社會及經濟因素，整合醫療團隊做最恰當的醫療決策以拯救性命，減輕病人的生活負擔。

鐵工的心臟3條冠狀動脈兩條已完全阻塞、一條嚴重狹窄。圖／澄清醫院中港院區提供
鐵工的心臟3條冠狀動脈兩條已完全阻塞、一條嚴重狹窄。圖／澄清醫院中港院區提供

心肌梗塞

延伸閱讀

五大皆空困境／壓力大、薪資一般 急診住院醫招募不順

他第一次買房求問「該注意什麼？」 眾人見屋齡傻眼：心臟太強

台南退休高階警官疑心肌梗塞 出遊越南傳不幸

心律不整不治療真的會猝死？必知4種惡性心律不整及預防5方法

相關新聞

心肌梗塞！ 患者家屬憂經濟負擔 醫用心臟繞道手術救他

一位68歲鐵工上腹陣痛、噁心想吐，服用胃藥未緩解，後來工作時因呼吸困難全身無力而被送急診。澄清醫院中港院區心臟血管內科醫...

桃園抓車禍肇逃獎金難申請 民代要求比照其他五都

車禍影像常是釐清車禍原因及責任的重要證據之一，目前六都除桃園外，皆有制定提供車禍影像的獎勵措施，民眾若提供行車影像協助釐...

桃園生質能中心 啟用恐拖到8月

桃園市生質能中心正式運轉一延再延，市府去年底預告可望今年4月正式啟用，但環保局日前坦承試運轉階段仍有技術問題待解，正式營...

全中運遊竹縣 騎YouBike訪老竹北

暌違50年，新竹縣再度舉辦全中運，超過2萬名運動員參加比賽，場地多在竹北，縣府宣布，即日起到5月底止，全縣YouBike...

捕獸夾氾濫 苗縣鼓勵檢舉

農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊，但動保團體最近點名苗栗縣內山區仍見使用，威脅遊蕩犬安全，縣府表示野生動物也受害，日前在三義...

獨／出席盧秀燕中台會、缺席侯友宜北台會 鍾東錦：有拈香行程

今天在新北市三峽客家文化園區登場的北台區域發展推動委員會，苗栗縣長鍾東錦缺席，他表示，新北市長侯友宜臨時邀約，他有既定的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦