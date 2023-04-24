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苗栗秋行軍蟲現蹤 農業處籲把握用藥黃金期

中央社／ 苗栗縣24日電
苗栗縣種植玉米及高粱幼苗，有農民發現部分田區有秋行軍幼蟲蹤跡，苗栗縣政府農業處24日呼籲，農友在受害初期的黃金時間及時用藥，提升防治效果。（苗栗縣政府農業處提供） 中央社
苗栗縣種植玉米及高粱幼苗，有農民發現部分田區有秋行軍幼蟲蹤跡，苗栗縣政府農業處24日呼籲，農友在受害初期的黃金時間及時用藥，提升防治效果。（苗栗縣政府農業處提供） 中央社

苗栗縣目前正值種植玉米及高粱幼苗，有農民發現部分田區有秋行軍幼蟲蹤跡，苗栗縣政府農業處今天呼籲，農友在受害初期的黃金時間及時用藥，可提升防治效果，避免損失。

苗栗縣政府農業處長陳樹義透過新聞稿指出，苗栗地區第1期作申報種植玉米及高粱，正值幼苗期至輪生初期，有發現零星田區植株葉出現薄膜狀至孔洞狀，且附有大量糞便聚集，將其中心剝開可見頭殼有黃色Y字紋路、背部每節有梯形4個斑點及末段第二節4點呈矩形之秋行軍幼蟲於內部危害。

依據歷年防治秋行軍蟲的經驗，於受害初期及時用藥可大大提升防治效果，降低後續用藥頻率，農業處呼籲農友種植玉米及高粱後，須加強巡田並把握黃金用藥時間，做好防治。

陳樹義指出，第1期作申報種植玉米及高粱面積，以苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、大湖鄉及西湖鄉最多，提醒農友如發現疑似秋行軍蟲及其危害情形，可參閱秋行軍蟲整合性管理摺頁及農藥資訊服務網公告藥劑（https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/）進行及時防治，避免影響契作產量及申報獎勵。

秋行軍蟲 苗栗縣 農民

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