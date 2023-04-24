桃園環保局訂砂石棧場暫行要點 農業局：協調輔導

桃園市環保局去年發布「裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」並核准2場，引發議員朱珍瑤質疑。農業局表示，相關政策需跨單位甚至與中央協調，農業局也會共同輔導。

環保局今天晚間回應表示，桃園市砂石棧場既存多年未納管，考量有實際需求，在去年8月1日頒定「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」，輔導納管既有業者並取得合法用地，在暫行要點實施期間內轉型為廢棄物清除機構（附設貯存場）、廢棄物處理機構或營建廢棄物共同清除處理機構。

環保局指出，依內政部94年7月1日函釋，「對於非都市土地違規使用案，如符合非都市土地使用分區或用地變更之規定者，由縣市政府先依區域計畫法第21條及22條規定懲處後，申請人即可依相關規定辦理土地使用變更。」

桃園市議員朱珍瑤表示，桃園市政府環保局依暫行要點，分別於去年核准中壢區內壢段農地，今年3月再核准桃園區和平段農地，但這2場長期占用農地，其主管機管是農業局，依據公文顯示，環保局施行暫行要點前未通知農業局開會，核准也未告知，且環保局應以自治條例方式送議會審查，如今只有暫行要點，質疑是規避監督。

朱珍瑤指出，農業局公文提到，農業用地變更使用應向目的地事業主管機關提出興辦事業計畫，經同意還要繳交回饋金，至於「暫行要點」所稱非屬「農業發展條例」規定使用範疇，農業用地未經核准變更為非農業使用，而將廢棄物貯放農地上已違法，將移請區域計畫法或都市計畫法主管機關核處。

對此，農業局表示，農業局僅依據議員函詢之各別問題函覆處理原則，相關政策考量不同面向，仍需跨單位、甚至與中央部會協調，研商合宜作為，桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場業者，若經環保局輔導改正後，農業局也會共同輔導。