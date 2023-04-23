桃園八德家長養小孩毋免驚 北青桃寶館今日開幕

桃園市人口呈6都唯一正成長，也是全台灣人口第2大城市，出生率更是6都之冠，親子場館成為首要之重。位於八德區北青桃寶館內的托嬰中心、親子館及早期療育發展中心今日開幕。市長張善政表示，會繼續拓建親子設施，讓家長安心上班，不要有後顧之憂。

張善政表示，北青托嬰中心為全市第21處、八德第4處公設民營托嬰中心，預計收托75名滿2足月至2歲以下的嬰幼兒。而親子館為本市第22處，也是八德第3處親子館，目前已開辦21處公設民營托嬰中心、20處社區公共托育家園、22處親子館及3輛行動親子車。

張善政視察後受訪表示，北區桃寶中心可以讓唐氏症的孩子在學前做先期的訓練，能更適應和成長，設立這個點之後，桃園還會陸續在闢建親子場館，給桃園家長安心的環境。

而對於未來親子場館的選址，張善政表示，因各區人口數不一，會陸續在評估各區的需要。而被詢問育兒津貼是否加碼，張善政說，提高補助津貼是中央的政策，會去努力爭取。

社會局表示，早療發展中心為0至6歲的幼兒及家庭提供兒童發展與早期療育相關服務，並首創運用科技輔具關注幼兒成長，提供學前準備服務及場館體驗，提供幼兒發展諮詢、親職活動與講座、教玩具借閱等整合性服務。