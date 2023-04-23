聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園桐花季五月雪來了 賞桐5條小旅行竟秒殺額滿
2023桃園桐花祭「遊尞桐花庄」今天下午在桃園客家文化館登場，市長張善政主持開幕，循客家古禮舉行伯公（土地公）祭儀祈求，宣告五月雪桐花季到來，張善政說，今天起二周桃園桐花季美不勝收，市府規畫龍潭、大溪、龜山、楊梅、蘆竹5條小旅行路線，歡迎大家一起來欣賞桐花之美。
2023桃園桐花季今天起至5月7日，以「遊尞桐花庄」為主題，桐花、水、森林為創作意象，敬土地、賞桐花、遊客庄為主軸，客家局培訓女性禮生引導三獻禮，張善政、客委會副主委范佐銘率員循古禮向伯公祭拜祈求，張善政看到桃園客家文化園區桐花盛開美麗，他信手沾花欣賞，現場吸引大批親子玩樂及桐花前取景拍照，場面熱鬧。
張善政說，每年五月雪桐花最美麗，市府今年推出龍潭、大溪、龜山、楊梅、蘆竹5條小旅行路線，搭配生態導覽及手工藝、美食，桃園各區桐花美不勝收，油桐花與客家鄉親淵源很深，油桐樹生長在客家地區，花開美麗，油桐樹籽可以榨油，現在油桐花季成為觀光資源最吸引人的地方，要看最美的桐花，歡迎民眾來桃園遊尞桐花遊。
范佐銘表示，桃園市府去年起推出桐花季小旅行，客委會為讓桐花季賞花轉型，推出賞桐哲學，祭拜伯公保佑客庄，表達對人民、土地感恩的心，也從漂亮桐花看見大自 然的美麗，參觀小農市集帶一點伴手禮回家，協助推動客經濟發展。
市府客家事務局長林昭賢表示，今年桐花季推出龍潭、大溪、龜山、楊梅、蘆竹5條小旅行路線，自4 月中旬上網開放報名，目前已秒殺額滿，未能報名參加民眾，還是可以前往龍潭區三坑鐵馬道、小粗坑古道，龜山區羊稠坑步道、大坑桐花步道，大溪區打鐵寮古道、大艽芎古道及齋明寺古道等地點，呼朋引伴同遊賞桐花雪，體驗在地客庄風光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言