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雨後台6線公館出磺坑落石 大石頭4、5噸還好未砸中人車
台6線苗栗縣公館鄉出磺坑明隧道前，今天中午一顆大石頭從邊坡滾落，還好沒有砸中人車，公路總局初步研判雨後山壁土壤飽含水份，放晴造成大石掉落，將動用空拍機進一步查明原因。
苗栗警察分局、縣政府消防局今天中午12點42分據報，台6線公館鄉出磺坑明隧道前落石，派員趕到現場，發現一顆大石頭橫躺在東向車道，並沒砸中過往人車，警方緊急派員警戒。
公路總局第二區工程處苗栗工務段調派機具到場清除，苗栗工務段指出，大石頭重約4、5噸，從約一樓半的的山壁滾落，這一段東、西向前後都有明隧道，且並非陡峭，疑因日前大雨造成土壤飽含水份釀禍，工務段先緊急設置護欄保護，後續空拍機察看了解原因，再研議整治方法。
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