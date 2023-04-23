快訊

新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨後台6線公館出磺坑落石 大石頭4、5噸還好未砸中人車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台6線苗栗縣公館鄉出磺坑明隧道前，今天中午一顆大石頭從邊坡滾落，還好沒有砸中人車。圖／民眾提供
台6線苗栗縣公館鄉出磺坑明隧道前，今天中午一顆大石頭從邊坡滾落，還好沒有砸中人車。圖／民眾提供

台6線苗栗縣公館鄉出磺坑明隧道前，今天中午一顆大石頭從邊坡滾落，還好沒有砸中人車，公路總局初步研判雨後山壁土壤飽含水份，放晴造成大石掉落，將動用空拍機進一步查明原因。

苗栗警察分局、縣政府消防局今天中午12點42分據報，台6線公館鄉出磺坑明隧道前落石，派員趕到現場，發現一顆大石頭橫躺在東向車道，並沒砸中過往人車，警方緊急派員警戒。

公路總局第二區工程處苗栗工務段調派機具到場清除，苗栗工務段指出，大石頭重約4、5噸，從約一樓半的的山壁滾落，這一段東、西向前後都有明隧道，且並非陡峭，疑因日前大雨造成土壤飽含水份釀禍，工務段先緊急設置護欄保護，後續空拍機察看了解原因，再研議整治方法。

空拍機 落石 車道

延伸閱讀

驚險！雨不停泰安又發生落石砸車 休旅車擋風玻璃被砸出大洞

雨彈強襲 「全台最爛的路」投89線落石砸道斷交通

影／驚悚瞬間畫面曝光 泰安落石砸毀轎車人幸運 車主嚇：當時還曾停車查看才通過

春雨來襲 南投力行產業道路落石坍方阻交通

相關新聞

雨後台6線公館出磺坑落石 大石頭4、5噸還好未砸中人車

台6線苗栗縣公館鄉出磺坑明隧道前，今天中午一顆大石頭從邊坡滾落，還好沒有砸中人車，公路總局初步研判雨後山壁土壤飽含水份，...

驚！社區管委會連外送車都要收過路費 挨轟急收回政策

新竹縣一處社區管委會公告，擬自5月1日起，foodpanda和Uber送餐車可持行車執照到管理中心登記，年繳150元管理...

漫遊將軍村回味老時光 體驗被世界最可愛的羊包圍

暱稱「馬村」的馬祖新村，坐落於桃園中壢。

提倡海洋復育！香山濕地首度放流約800隻活化石鱟苗

新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，現場有來自苗栗縣、彰化縣、新北市...

動物中獸夾非殘即死 苗栗強力掃蕩呼籲勇於檢舉

農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊，但動保團體最近點名苗栗縣內山區，威脅遊蕩犬的安全，縣府表示野生動物也受害，日前在三義鄉救傷...

桃園遊民這2區最多 市府：若有脫序行為將聯合查訪

桃園市桃園區文昌公園、新民圖書館樓梯及朝陽公園經常都是遊民聚集的熱點，近來里長反映，遊民因救助食物太多，造成鼠輩橫生且經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦