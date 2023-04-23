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提倡海洋復育！香山濕地首度放流約800隻活化石鱟苗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，現場有來自苗栗縣、彰化縣、新北市等5所學校鱟保母師生參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，現場有來自苗栗縣、彰化縣、新北市等5所學校鱟保母師生參與。圖／新竹市政府提供

新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，現場有來自苗栗縣、彰化縣、新北市等5所學校鱟保母師生參與，新竹市大庄國小師生也參與觀察，共放流約800隻人工孵育幼鱟，是香山濕地首次的鱟苗放流行動。

產發處說明，鱟是一種海洋底棲性的無脊椎動物，最早出現在4億8000萬年前，歷經種種浩劫存活至今，形態並無太大的改變，因此有「活化石」之稱。台灣可見的為三棘鱟，早年在台灣西岸及離島隨處可見，後來因為受到人為捕捉、沙灘棲地遭破壞與環境變遷等影響，數量已十分稀少，於2019年被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種。

產發處指出，市長高虹安重視永續理念，提倡海洋復育也是重要政策一環，市府目前與清華大學合作進行香山濕地三棘鱟生態及種源調查，希望比對自然復育的三棘鱟來源，並積極配合及協助海洋保育署於香山濕地進行三棘鱟監測調查。今與海科館「鱟知鱟學」環境教育計畫合作，把學員在水族箱內照顧孵化的幼鱟試驗性放流至香山濕地，未來將持續追蹤放流鱟苗的成長情形。

海科館產學交流組主任陳淑麗表示，幼鱟孵化早期的存活率很低，透過海科館「鱟知鱟學」環境教育計畫，取得金門復育鱟卵，讓學生在校照養至孵化，今年各學校認養個體從卵到幼鱟存活率都很好，現在1至2齡幼鱟活力充沛，正適合放流。

陳淑麗說，活動也邀請新竹市大庄國小一起參與，透過觀察幼鱟，引導學生發現三棘鱟遭遇的生存困境，以及思考如何從自己做起，保護海岸灘地搶救國際瀕危物種，在校園內推動環境保護海洋復育概念。

新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，共放流約800隻人工孵育幼鱟，是香山濕地首次的鱟苗放流行動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與國立海洋科技博物館合作，今於香山濕地生態館辦理「鱟知鱟學」送小鱟回大海活動，共放流約800隻人工孵育幼鱟，是香山濕地首次的鱟苗放流行動。圖／新竹市政府提供

濕地 新竹 海科館

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