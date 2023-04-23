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北台政策提案競賽入圍發表 竹市：擴大青年參與及福利

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
112年度北台區域發展推動委員會「入圍發表會暨創議工作坊」今在新北市三峽客家文化園區舉辦，竹市副市長蔡麗清於現場致詞。圖／新竹市政府提供
112年度北台區域發展推動委員會「入圍發表會暨創議工作坊」今在新北市三峽客家文化園區舉辦，竹市副市長蔡麗清於現場致詞。圖／新竹市政府提供

112年度北台區域發展推動委員會「入圍發表會暨創議工作坊」今在新北市三峽客家文化園區舉辦，今年首度加入青年政策提案競賽，擴大青年族群參與公共政策，為跨縣市合作注入全新活力；竹市副市長蔡麗清說，市府積極推動5大青年政策，包括公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等議題，與今年北台委員會的主軸不謀而合，竹市大力提倡青年參與。

蔡麗清指出，市長高虹安積極推動各項青年政策，為擴大青年公共參與，將新竹市青年事務委員會人數擴增至35人、青年代表數增為25名，也將青年代表年齡放寬至16到40歲，暢通青年發聲管道。

「居住正義不應該是遙不可及的夢想！」蔡麗清表示，市府的施政藍圖相當重視社會住宅的政策及進度，目前除了與中央住都中心持續推動4000戶社會住宅，也加碼補助18至40歲青年租金補貼6000元，照顧廣大的青年族群能在新竹市安心安居。

新北市長侯友宜指出，北台區域發展推動委員會邁入第20年，除了延續性的合作議題外，也要讓青年人有機會發揮創意，參與縣市政府公共政策；各議題組持續性的合作議題也會繼續推動，讓北臺區域發展共好，為人民謀福。

新竹市府都發處長翁義芳說明，這次青年提案入圍團隊的提案就有社會住宅等相關議題，正是市府大力推動的重要政策。市府在有限的財政及土地資源下，積極與國家住宅及都市更新中心合作，透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，目標讓社宅政策能持續推動。待社宅陸續完工後，將為竹市打造更友好的居住環境，實現居住正義並帶動地方繁榮，讓市民享受更優質的生活。

北台區域發展平台秉持8縣市輪流主政的傳統，傳承縣市跨域合作的治理模式，明年度輪到新竹市主辦，除了延續9大議題組合作提案外，更將延續今年度青年提案的落實，持續深化並擴展至其他族群，讓擴大公民參與的精神能更加發揚光大。

青年 新竹

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