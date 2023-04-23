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動物中獸夾非殘即死 苗栗強力掃蕩呼籲勇於檢舉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊，但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供
農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊，但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供

農委會禁止使用捕獸夾、山吊，但動保團體最近點名苗栗縣內山區，威脅遊蕩犬的安全，縣府表示野生動物也受害，日前在三義鄉救傷鼬獾，牠的右前肢中獸夾，必須截肢保命。

縣府指出，獸夾、山豬吊造成動物肢體難以復原的重創，輕則截肢，重則死亡，甚至威脅到民眾安全，但難以溯源查到違法行為人，有關人員持續巡山搜查移除，此外，動物保護法規定可發給檢舉案件裁處罰鍰或罰金的50%以上，野生動物保育法發給2000元至20萬元獎勵金，希望勇於檢舉。

農委會2008年、2020年先後禁止使用獸夾及山豬吊，台灣之心愛護動物協會最近點名指出，協會2年來在苗栗縣卓蘭、通霄、苑裡等地區執行遊蕩犬絕育任務，發現6隻誤觸獸夾、山豬吊等陷阱，其中1隻狗甚至2隻前肢殘缺斷肢。

根據苗栗縣動物保護防疫所統計，去年至今年3月通報獸夾、山豬吊案件共39件，清除獸夾、山豬吊17具，因獸夾、山豬吊受傷截肢的2腳犬、3腳犬，外觀比較不討好，認養成功率較低，前年7月收容所達到24隻的高峰，後來風氣逐漸打開，目前收容所剩9隻。

此外，縣府農業處自然生態保育科指出，野生動物也是獸夾、山豬吊的受害者，今年4月9日在三義鄉山區接獲通報，一隻鼬獾的右前肢遭獸夾夾傷脫逃，右前肢受傷嚴重必須截肢，縣府送農委會特有生物研究保育中心救治，前年7月還有一隻瀕臨絕種的石虎慘死在獸夾陷阱。

縣府指出，動保法規定非法使用獸夾、山豬吊捕捉動物，可開罰1萬5000元至7萬5000元，而依野保法規定，如果是一般野生動物處6萬元至30萬元罰鍰，保育動物可處6個月至5年徒刑，得併科20萬元至100萬元罰金。

農委會禁止使用捕獸夾（圖）、山豬吊，但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供
農委會禁止使用捕獸夾（圖）、山豬吊，但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供
農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊（圖），但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供
農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊（圖），但苗栗縣山區仍有發現，縣府持續巡山搜查。圖／苗栗縣政府提供
一般野生動物鼬獾4月9日在苗栗縣遭獸夾夾傷，右前肢必須截肢保命。圖／苗栗縣政府提供
一般野生動物鼬獾4月9日在苗栗縣遭獸夾夾傷，右前肢必須截肢保命。圖／苗栗縣政府提供

農委會 苗栗縣

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