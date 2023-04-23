桃園遊民這2區最多 市府：若有脫序行為將聯合查訪

桃園市桃園區文昌公園、新民圖書館樓梯及朝陽公園經常都是遊民聚集的熱點，近來里長反映，遊民因救助食物太多，造成鼠輩橫生且經常有丟酒瓶、深夜咆嘯等脫序行為，造成鄰近居民不敢前往公園休憩，希望市府能有效管控。社會局回應，目前全市列管遊民約有204位，若有干擾行為及失序案件，會召集相關單位聯合查訪。

社會局回覆，目前桃園境內列冊遊民個案約204位，其中桃園區74位，中壢區為72位，2區占接近7成。定期都會訪視輔導，但因個人有其自主性及自決權利，還是需要視個案意願提供安置服務及相關協助。

社會局指出，若有社區干擾，精神狀態不穩及影響社會安寧等失序行為，將會同警察局、環保局舉行聯合查訪，針對個案情況提供必要之協助，外展中心也會提供社會福利、醫療與就業、短期住宿等生活重建服務，會持續安排社工前往遊民出沒地區，鼓勵個案接受生活輔導協助。

朝陽里長卓正斌說，他已在基層訪視會議向市府反應，桃園列冊的遊民非常多，桃園區就占了一半，且部分遊民身心狀況不佳，受到壓力時，會有砸酒瓶、深夜咆嘯等說脫序行為，且接受食物捐贈的遊民，無法妥善處理食物，導致環境髒亂，公園鼠輩橫生。更離譜的還有遊民隨地便溺，對前往公園的居民大聲咆嘯，他也曾被遊民攻擊過，遊民脫序的行為，已嚴重影響居民權益。