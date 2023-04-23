試運轉已1年…桃園生質能中心正式啟用 至少要等到8月

桃園升格後垃圾量暴增，全市垃圾掩埋場容量多已趨近飽和，但桃園第2座焚化爐「觀音生質能中心」距離正式運轉仍遙遙無期，引發多名議員關注。市府環保局坦言，觀音生質能中心仍在試運轉，預計最快8月正式營運，全市堆置約6.2萬噸垃圾預計以6年時間去化，後續再針對原有掩埋場規畫轉型。

桃園市每年一般垃圾量逾50萬噸，但垃圾處理量僅37萬噸，無法即時去化的垃圾，只能暫置在垃圾掩埋場。目前桃園營運中的垃圾掩埋場，包括觀音區保障、八德區大安、中壢區忠福、龍潭區店子湖、桃園區會稽、楊梅區員本垃圾掩埋場及觀音區大潭灰渣處理廠，不少掩埋場剩餘容量都已趨近飽和。

市府去年底預告，觀音生質能中心可望今年4月正式啟用。但環保局日前坦承試運轉階段仍有技術問題待解，正式營運時間可能要拖到8月。

議員吳進昌、林政賢、謝美英表示，觀音生質能中心去年3月試運轉至今已經超過1年，遲遲等不到正式運轉，這段時間還多次冒黑煙、異味飄散，鄉親都想問「裡面在搞什麼碗糕」。

議員徐玉樹、張肇良指出，龍潭店子湖掩埋場長期滲出汙水，汙染周邊環境，垃圾山甚至有坍塌危險，每次覆土後垃圾依然湧入，地方實在不堪其擾。議員許家睿、楊朝偉也直言，市府必須要強化垃圾處理量能，掩埋場才有機會轉型，呼籲環保局要有明確的進度規畫，終極目標就是讓掩埋場轉型為生態公園或環境教育園區。

環保局長陳世偉表示，生質能中心整體興建進度為99.87％，目前已進入功能測試階段，主要是處理廚餘的厭氧消化處理設施「養菌不易」，導致無法取得操作許可證；即使此案為促參案，不適用「公民營清除機構許可管理辦法」最長試營運190天的規定，但仍屬重大違約，將按日對廠商開罰。

陳世偉坦言，掩埋場退場勢在必行，尤其龍潭店子湖掩埋場位在山坡地非常危險，若生質能中心開始正常運作，就會優先處理堆置在掩埋場的垃圾，未來觀音生質能中心一年可替桃市府處理約15萬噸垃圾，加上欣榮焚化廠的37萬噸，垃圾處理量總共52萬噸，應能完整消化桃園一年產生的垃圾量。