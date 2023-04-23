溫馨廚房10年的好事傳承著 她獲青少年志工全國菁英獎

全國青少年志工最高獎項的第23屆台新青少年志工菁英獎昨天頒獎，「傑出志工獎」苗栗縣三義溫馨廚房蕭靖璇再獲得現場宣布的「全國菁英獎」，傳承溫馨廚房10年的故事與好事。

三義溫馨廚房10年前由一群青少年組成，利用假日騎自行車送餐、陪伴獨居老人，愛心還曾輸出到柬埔寨，成員高興、吳丞唐及葉俐君，都曾獲得台新青少年志工菁英獎前身的保德信青少年志工菁英獎「親善大使獎」，代表出國分享經驗。

蕭靖璇目前就讀豐原高中3年級，受到前年總統教育獎得主表哥吳耀忠影響，蕭靖璇國中1年級就加入三義溫馨廚房志工行列，今年獲得台新青少年志工菁英獎前30的傑出志工獎，昨天頒獎現場更上一層樓，進入前10的全國菁英獎，副總統賴清德並接見表揚。

她分享踏入志願服務行列，不只是長輩的笑容，更是離開時那句「再見」，像是一種承諾，因此一投入就持續6年，開始只會燒熱開水，克服怕油恐懼，成為獨當一面展現廚藝的志工。

志工的經驗讓她感受深刻，蕭靖璇未來想考取職能治療相關科系，成立日間照顧中心，投入銀髮照顧的領域，她認為年長者不應該被認為是弱勢族群，每位長者都有值得尊重的地方，笑容就是支持持續服務的力量。

溫馨廚房打造三義鄉「小城故事」的青少年志工品牌，公益愛心故事及好事在地方持續傳承，愛心廚房10年系列活動， 從今年4月15日小市集陸續辦理，獲得熱烈回響，認同服務理念，並希望更多人加入。