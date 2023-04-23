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驚！社區管委會連外送車都要收過路費 挨轟急收回政策
新竹縣一處社區管委會公告，擬自5月1日起，foodpanda和Uber送餐車可持行車執照到管理中心登記，年繳150元管理費，即可免下車登記；消息一出引發熱議，有外送員怒轟「這個社區可能會成為外送禁區。」
有民眾在臉書新竹爆料公社、竹東小鎮等多個社團貼上此公告，公告內容指出，為了簡化車輛免下車登記，擬自5月1日起實施送餐車納管措施，引發網友熱烈討論，有網友緩頰，可能因為該社區很大，不是每個大門都有保全人員，所以才會需要申請年繳的車證，可免下車登記，更便於社區管理。
但是「年繳150元管理費」引發引起外送員譁然，有的直呼「外送員就是送心酸的」，「看到這個社區，一律拒單，一定會棄單的。」「叫住戶自己出來拿不然就丟門口啊！」
網友也一面倒的說，認為這應該把費用算在點餐的住戶身上，不該由外送員來承擔費用。該公告被網路披露之後，該社區管委會也取消該公告。
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