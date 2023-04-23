國道2號橋下設社區關懷據點 老人共餐不能用明火社區反映不便

桃園八德區國道2號橋下設置多處里民集會所，長期作為社區關懷據點，並提供老人共餐服務，但近期獲高公局通知不得使用明火，導致無法在活動中心內烹調食物，社區協會及里長皆向民代反映是否有其他方案，希望能夠繼續辦理老人共餐服務。高公局則建議可以使用電磁爐代替燃氣設備。

高公局表示，八德區公所承租國道2號橋下約4.8公里的空間，有多處做為里民集會所使用，在前年頒佈的管理辦法及租賃契約中，都有規定不得放置易燃物品。而在去年底稽查時，發現原本規劃的配膳室，有安裝燃氣設備的情形，與合約不符，建議區公所可以改善燃氣設備，以電磁爐的方式，代替瓦斯桶烹煮，降低消防公安疑慮。

茄明社區發展協會理事長邱茂雄表示，茄明活動中心2015完工，原本就有興建配膳室，辦理關懷據點及共餐行之有年，平均都會有70位老人來此共餐，近期獲通知不能使用明火烹煮，讓他覺得很困擾，老人共餐該如何繼續辦理下去。

大強里長李明賢表示，原有試辦一個月的老人共餐，但因烹調方式與規定不符後就停辦，待區公所和主管單位協調配套方案，他都會配合辦理。而大福里長呂學昌示，關懷據點和老人共餐都是公益活動，建議應有消防單位來做規劃，若協調結果不能使用明火，希望區公所也能夠補助電磁爐設備及電費，讓公益能夠持續。

八德區長蔡豊展說，當初活動中心有配置配膳室，但規定不得放置易燃物，而老人共餐活動，主要是照顧老人家的公益性的活動。目前正在研商於法令規定內彈性方式處理。若協調不成，關於燃氣設備的改進，也會向市政府申請補助改善，以符合相關的法令規定，希望可以兩全其美，一起來努力。

議員許家睿表示，為了能讓社區關懷據點順利供餐，若使用明火設備有安全上的考量，改成電氣設備較安全也能讓關懷據點繼續供餐，期望高公局能儘快提供最佳改善方式，讓社區關懷據點能夠正常營運及供餐。