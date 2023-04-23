恐怖指數曾達鬼屋等級 竹市西大路地下道整修又遭塗鴉

新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，整體老舊，汽車道旁牆壁曾斑駁還長出樹苗，被網友戲稱恐怖指數達「鬼屋」等級；經市府規畫改善工程，於年初完工，正進行驗收時就有議員反映，好不容易美化的地下道又遭人亂塗鴉，且地下道景觀冒出雜草，彷彿成三不管地帶，希望相關單位重視。

對此，市府工務處表示，目前西大路地下道改善工程因驗收處在停工狀態，對於被塗鴉等情形，會聯絡廠商盡快派工清潔改善，加強整體環境維護，針對議員的建議會再研議。

民進黨新竹市議員施乃如指出，西大路地下道啟用多年，過去沒有任何一任市府敢整修，她擔任議員任內無數次提案，建議改善地下道結構安全與滲漏水問題，整個地下道整修議題才獲重視，並由市府自籌經費預算規畫整修。

施乃如說，市府考量地下道重建成本高達兩億元，施工預估又有長達一年以上全線封閉交通黑暗期，因此將重建改為整建，以結構補強、修繕橋體防水工程改善地下道問題。

如今，地下道工程大致完工，已進入驗收程序，除見雜草附生地下道結構體，人行道橫梁與牆面更出現大面積噴漆塗鴉，好不容易煥然一新的地下道又遭破壞，都讓這項重大工程再次蒙塵。

施乃如表示，地下道工程驗收、缺失改善工作在即，呼籲市府要負起管理維護責任，並重視地下道結構安全問題，納入每年橋梁養護工程，編列常年預算定期檢測結構安全性。

西大路地下道因啟用多年，面臨老舊失修危機，且遇雨漏水、牆面斑駁，也有結構性問題，2017年就有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文並附上照片，不少網友回應「鬼屋等級了！好恐怖的地下道～」、「覺得很恐怖，不敢走這種地下道」。