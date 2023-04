全中運開幕煙火、歌手開唱嗨翻竹北 竹縣體育館湧人潮

112年全中運22日晚間在新竹縣體育館開幕,不僅在點燃聖火時燃放高空煙火引起場外民眾駐足,選手之夜更邀請多位歌手開唱與選手同樂,體育館從上午就湧現排隊人潮,晚間會場更因此加開百位入場名額。

新竹縣府指出,全中運選手之夜登場的有金曲新人壞特、嘻哈男神高爾宣、R&B女神陳芳語、網路歌手陳零九、演唱會秒殺的源少年以及為今年全中運創作主題曲的金曲歌后依拜維吉等人,為112年新竹縣全中運揭開熱鬧序幕。

開幕典禮從下午4點開始,但因選手之夜卡司堅強,不少民眾為提早進入活動會場,從上午10點就在新竹縣體育館門口等候,開幕式開始後座無虛席,全中運執委會典禮組於選手之夜開始前另再開放近100位名額入場。

晚間7時許聖火點燃後,一旁的新竹縣體育場立刻燃起長達300秒的環場高空煙火,一旁遠百竹北的逛街民眾更紛紛走出店外欣賞,還有民眾駐足在體育場周邊錄影。

晚間8點選手之夜,首先由金曲新人壞特帶來開場,第1首歌Finally ,接續帶來睡不著 Insomnia 、Self Love 、Seh Ah She ;嘻哈男神高爾宣一上台更掀起選手之夜高潮,第1首為Benz Booty 、Why You Gonna Lie、 Circles 、Without You ;緊接R&B甜美女神陳芳語登台,帶來9Million 、小缺點 、逆光 、最後一首為愛你;再由陳零九帶來敢不敢 、夢裡的女孩 、天亮請睜眼與天黑請閉眼 。

選手之夜尾聲,風靡台灣的源少年帶來水星座AcQUArius 、My Only 、e 步e 步 、Little Bomb ,最後由112年全中運主題曲創作人及金曲歌后依拜維吉帶來4首精彩歌曲,分別為星星 、1234 及112年全中運主題曲「發光」,為選手之夜畫下完美句點。