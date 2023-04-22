影／張善政敲鑼喊開飯 「長街宴」上菜秀吸逾1.5萬旅客

「開飯了」！桃園2023龍岡米干節長街宴停辦2年後，今晚在平鎮區忠貞新村文化園區再度舉辦，市長張善政敲鑼開場，賓客大喊長街宴「開飯」，重頭戲上菜秀由穿著雲南傳統服飾女子手捧雲南異域美食，跳著傳統舞蹈上菜，十分吸睛，張善政說，源自雲南哈尼族習俗的長街宴，換成龍岡金三角商圈，一樣的好客熱情，帶動在地商圈繁榮目標。

2023龍岡米干節今年移回魅力金三角商圈舉辦，今天、明天辦理水花祈福慶典，29日至5月1日辦理火把求吉活動，長街宴停辦2年，晚上在忠貞新村文化園區開飯，席開60桌次分四排，一排近30公尺，由張善政帶領敲鑼「開飯」，也是上任市長首次主持和品嚐異域美食上菜，他帶領市府主管、議員首入席，欣賞雲南女子穿著傳統服飾、跳著精彩舞蹈上菜秀， 每桌12道滇緬泰異域美食，十分美味。

張善政表示，長街宴是自雲南哈尼族的習俗，在節慶時由居民共同推出傳統佳餚，款待賓客，現在哈尼族換成龍岡金三角商圈，一樣長街宴、一樣好客熱情款待客人，希望桃園鄉親和外地朋友喜歡，下周29日假日舉辦火把節，歡迎桃園鄉親和外地朋友來觀賞體驗，米干節也帶來金三角商圈客源滿座，達到帶動商圈繁榮目標。