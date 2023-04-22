100萬打造偏鄉高中牙科診療室 8扶輪社共襄盛舉

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供
復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供

桃園市牙醫師公會偏鄉巡迴醫療邁向20周年，該公會與桃園8個扶輪社募集100萬元，籌建復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心，今天至羅浮高中舉辦該診療室揭牌啟用，為偏遠學校學童提供口腔治療照護服務，羅浮高中校長邱嘉增表示，該診療室將成為孩童健康基地，感謝扶輪社及牙醫師公會用行動幫助，造福社區。

桃園市牙醫師公會推動羅浮高中醫療牙科診療室計畫，號召桃園7個扶輪社及韓國1個扶輪社共同募集100萬元，興建羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心，今天由市府教育局、牙醫公會、扶輪社共同揭牌，羅浮高中致贈獎座感謝扶輪社、牙醫師公會及牙醫師多年來的付出。

桃園東信扶輪社長林佑嘉表示，非常開心和牙醫師公會一起為偏鄉居民、孩童提供更好醫療環境和品質，募集資金用在裝修診療室、購買診療器材、牙醫材料、保健用品，望偏鄉學童與居民可獲得完善醫療照護。

桃園牙醫師公會偏鄉巡迴醫療20年，巡迴遍及復興、觀音、大園30幾所偏鄉學校，該公會理事長簡志成表示，偏鄉醫療服務是一項高難度挑戰，車程時間很長，每每想到出發一趟可減少許多偏鄉家庭看診負擔，帶來偏鄉居民、學童健康和希望，就覺得努力和付出值得。

復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供
復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供
復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供
復興區羅浮高中醫療牙科診療室暨保健室中心揭牌啟用。圖／桃園東信扶輪社提供

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