這高中校慶有特色 光電球場辦園遊會、啟用落葉堆肥場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園高中校慶啟用落葉堆肥環境教育場。圖／桃園高中提供
桃園高中校慶啟用落葉堆肥環境教育場。圖／桃園高中提供

桃園市立桃園高中今天舉辦82周年校慶「卓越桃高」，校方規畫園遊會、「艷采風華~畫漾人生」教師水彩展、社團成果動靜態展、課程學習成果展、舞蹈班舞展與環境教育場啟用等活動。

校慶也響應422地球日，第一次在光電球場辦園遊會、啟用落葉堆肥環境教育場，同時桃高娃娃也在今天初次亮相，青衫紫襟寶寶進場時的可愛模樣，全校師生爭相合影，饒富趣味。

慶祝大會由甫獲全國學生音樂比賽優等的桃園高中管樂社，帶來精彩表演慶祝學校82周年生日，校長徐宗盛在致詞表示，今天也是「422世界地球日」，桃高光電球場在前校長游文聰遠見下興建，不只提供綠電，即使下雨學生也能在球場活動。另外，桃高有近8公頃校地，每天有非常多落葉，新落成的「落葉堆肥環境教育場」也將正式啟用，期待學生能學習有機資源循環再利用。

立法委員萬美玲、校友立委湯蕙禎、市議員陳雅倫、李宗豪、張碩芳以及桃高教育基金會呂朝福董事長、家長會潘壕銨會長等人都到場。

市立桃園高中今天校慶活動，師生規畫多個節目熱鬧、溫馨。圖／桃園高中提供
市立桃園高中今天校慶活動，師生規畫多個節目熱鬧、溫馨。圖／桃園高中提供
桃高娃娃也在初次亮相，青衫紫襟寶寶模樣可愛。圖／桃園高中提供
桃高娃娃也在初次亮相，青衫紫襟寶寶模樣可愛。圖／桃園高中提供

桃園 生日 高教

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