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桃園米干節開幕爆滿 張善政：歡迎體驗異域文化美食

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代一起浴佛祈福、灑淨啟動，邀請民眾來體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代一起浴佛祈福、灑淨啟動，邀請民眾來體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影

桃園2023龍岡米干節今天下午由市長張善政主持開幕，在高僧祈福下，展開水花慶典，因應缺水，取消潑水， 居民穿著雲南特有傳統服飾裝扮踩街，吸引爆滿遊客熱鬧參與，張善政表示，桃園米干節水花火舞活動，借此體驗台灣少有的異域文化和美食，了解當年異域孤軍奮戰艱苦的歷史。

2023龍岡米干節睽違5年，從龍岡大操場移回魅力金三角商圈的忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，今天、明天辦理水花祈福慶典，29日至5月1日辦理火把求吉活動，今天展開水花祈福，雲南踩街，晚上在忠貞新村文化園區辦理長街宴，沿街席開60桌次分四排，一排近30公尺，由張善政率員入席，進行上菜秀，提供12道美食，長街擺設各項滇緬泰異域的美食品嘗。

張善政與立委、市議員多人跟隨高僧麗淨祈福，沿著忠貞新村商圈一起踩街灑淨祈福，也祈求水情降雨，居民穿著滇緬異域傳統服飾、孔雀等特殊異域裝扮，配合鑼鼓音樂擺動踩街，吸引大批外地旅客參與，民眾搶拍張善政灑淨祈福，也沾上淨水福氣，場面十分熱鬧，市府規畫外來車輛停放龍岡大操場，搭接駁車至會場，也是車輛、人潮爆滿。

張善政表示，今天至5月1日桃園龍岡米干節水花火舞慶典，展現當年雲南、緬北及泰國邊境異域孤軍退守台灣，將異域文化、美食帶到龍岡，桃園鄉親、外地朋友可以借此機會體驗台灣少見特有的異域文化，了解當年異域孤軍有苦奮戰的歷史，晚上體驗長街宴的滇緬泰美食，是千載難逢機會，還有異域故事館、國旗屋、清真寺景點，是桃園之外很難看見，他邀請鄉親和各縣市朋友一起來體驗。

2023龍岡米干節由居民穿著雲南特有傳統服飾裝扮踩街，吸引爆滿遊客參與十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由居民穿著雲南特有傳統服飾裝扮踩街，吸引爆滿遊客參與十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代一起浴佛祈福、灑淨啟動。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代一起浴佛祈福、灑淨啟動。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代主持啟動，場面熱烈，他邀請民眾體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代主持啟動，場面熱烈，他邀請民眾體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代浴佛進行樹葉灑淨祈福，場面熱烈，他邀請民眾體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影
2023龍岡米干節由市長張善政（中）與民代浴佛進行樹葉灑淨祈福，場面熱烈，他邀請民眾體驗異域化美食。記者曾增勳／攝影

張善政 美食 桃園

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