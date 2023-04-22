竹市多處道路出現補丁 市府：將全面刨鋪整平

新竹市議員陳建名今天表示，竹市警光路等道路出現補丁情形，民眾陳情憂心造成路不平引起安全問題。竹市府說，道路補丁是暫時性修補，未來於路平計畫將全面性刨鋪、整平。

陳建名向中央社記者表示，最近接獲民眾陳情，竹市區有不少道路都出現補丁情況，如警光路等，民眾憂心會影響路面平整度，會有高低差，擔心引起安全等問題。

陳建名說，面對各個單位進行管線開挖等，在前新竹市長林智堅帶領新竹市政府團隊於過去8年來，會要求開挖單位將路面恢復，並要求遵守相關規範，避免出現補丁型的鋪面。

陳建名指出，林智堅執政時期，不僅提高道路養護預算，也修訂「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」，要求業者要控管施工品質，市府也會監督。

對此新竹市政府提供新聞資料指出，道路有補丁是用在暫時性修補，竹市往年以及各縣市都採同樣處理模式，後續會依路平計畫，依序進行全面性刨鋪、整平。

工務處表示，未來會著重協調各管線單位進行統一挖補，減少道路頻繁開挖填補問題。

工務處說，目前路平計畫已啟動設計及派工，第一階段主要辦理武陵路、明湖路、建中路、赤土崎一街、慈雲路公道五路二段口、龍山東一街、香北路、五福路二段，以及地方反映路況不佳巷弄，最快5月開始施工。