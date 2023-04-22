竹市「免廢市集」今登場 清大生免費維修家電人氣夯

迎接422世界地球日，新竹市政府環保局今天舉辦首場「免廢市集」，邀請民眾擺攤分享不用品或二手物，市長高虹安也擺攤分送帆布袋、T恤等二手物。今天市集還邀來清大學生與志工組織的「維修聊天室」進駐免費維修家電，民眾帶著電鍋、音響甚至是除濕機等家電排隊「求助」，人氣很旺。

新竹市環保局長江盛任表示，台灣人愛物惜物，常對家中使用不到的物品不知如何處理感到困擾，環保局與新竹市免廢市集社團合作舉辦「免廢市集」活動。希望民眾到免廢市集尋寶時，務必維持禮貌，接下來還有3場分別為5月20日、9月16日、10月21日下午1時30分至5時30，歡迎參與。

新竹市環保局今年再度於大湳雅公園舉辦「免廢市集」，活動概念邀請民眾帶著野餐墊到草地上擺攤，擺出家中閒置但仍可使用的物品，開放其他民眾索取，「免費分享」替物品找到新主人，今年共計畫舉辦4個場次，首場活動今天下午登場。

今天下午1點半「免廢市集」登場，大湳雅公園已經出現不少民眾陸續開攤，擺出琳瑯滿目的物品，有衣物、娃娃、玩具、書本等，吸引參與民眾挑選「尋寶」，由於市集強調不用金錢、不是交換，許多物品一擺出就立刻被索取一空，相當熱絡。

市府環保局今天也趁首場「免費市集」活動，搭起舞台推出太鼓表演、聽故事拿繪本、環保短劇表演，讓參與市集的活動能夠一邊野餐、一邊欣賞表演。

高虹安也特別介紹幾項準備交換的物品，帆布袋是她之前擔任立委時，都會將質詢文件放在裡頭，陪伴她許久，還有一件粉色T恤，「自己印象有穿過一次」，也希望替物品找到新主人。現場吸引不少民眾排隊索取市長的二手物品，直呼開心。

此外，今年市集邀來清大學生與志工組織的「維修聊天室」進駐，人氣特別旺，不少民眾聞訊特別將家中壞掉的家電、3C帶來免費維修，維修物品五花八門，像是果汁機、音響、電風扇等，也有民眾自家電鍋壞了捨不得丟，也拿來現場維修。

清大英語教育系學生王竣右是「維修聊天室」創立者之一，他說，平時會固定在清大教育館維修家電，希望能透過維修過程和大家互動、聊天，只要民眾事先買好材料，會盡力協助民眾修好家電，像吹風機、按摩椅、除濕機甚至SWITCH都修過。

「能把東西維修好很有成就感。」王竣右說，雖然不是每樣東西都能修到好，但只要能修繕完成，就能延續物品的壽命，而且這些物品對民眾來說大多都已有感情，甚至有美好回憶，民眾看見東西修好也相當開心，「以修代購」更可減少垃圾。