桃園婦女會表揚模範婆媳 張善政：女性是社會重要支撐

桃園市長張善政今天上午前往蘆竹區公所，出席「桃園市婦女會慶祝母親節表揚大會」，並表示女性不僅在家中撐起一片天，也是社會的重要支撐力量，市婦女會近年來在呂淑真理事長、各分會及幹部共同努力之下，不但各項規畫和服務工作越做越好，今年還舉辦婦女權益宣導及健康講座，表揚全市13區模範婆媳及績優幹部，讓民眾看見女性為家庭及社會的奉獻。

張善政提到雖然他的母親已經不在，但在母親節前夕特別感到母親懷胎生子及教育子女的偉大，他特別對所有女性獻上最崇高的敬意，提前祝福大家母親節快樂。

社會局表示，截至今年年3月底，桃園女性人數已達116萬1026人，人口占比50.6％，市府非常重視婦女權益及性別平等措施，為兼顧南北區婦女服務資源平衡，除了桃園市婦女館及婦女中心，也將於平鎮義民社福館3、4樓設置桃園市婦幼館，預計今年完工後由社會局規畫，3樓設置公托中心，4樓設置南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心及未滿20歲懷孕服務據點，為不同人生階段的女性提供多元服務。

社會局指出，為鼓勵生育，市府自去年12月25日起推出「多一胎加1萬」生育津貼加碼政策，衛生局自今年4月17日起受理申請凍卵營養金補助1萬元，以及第2、3年保存金各6000元，總補助金額最高2萬2千元，另將於5月中旬起開辦產後心理諮商補助，每次2000元、每人最多4次諮商補助。