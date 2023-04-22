桃園今龍岡米干節停車爆滿 2線接駁車人潮排長龍

桃園市2023龍岡米干節今天上午登場，睽違五年重回魅力金三角商圈辦理，今天下午3時在雲南文化公園舉辦灑水祈福儀式，今晚5時30分在忠貞新村文化園區舉辦長街宴，充滿滇緬泰異域美食、文化特色，早上吸引大批旅客開車前往，龍岡大操場停車場爆滿，2線接駁車也是大排長龍，旅客人潮爆增。

今年龍岡米干節睽違5年後，由龍岡大操場重新移回魅力金三角商圈的雲南文化公園、忠貞新村文化園區舉辦，推廣滇緬泰異域深度飲食文化，打開國際化觀光客源，分別今、明天舉辦「水花慶典」活動，4月29日至5月1日辦理「火把求吉」活動，市府觀旅局預估將帶動1.5萬人至2萬人潮，今天中午大批旅開車停放龍岡大操場，轉搭接駁車前往會場。

龍岡忠貞商圈居民擔心米干節帶來交通打結，引起民怨，市府規畫龍岡大操場停車場，可容納800輛汽車，周邊也有汽機車停車空間，龍岡大操場至雲南文化公園、新生路2條接駁車路線，今天上午10時開駛，雲南文化公園線（龍岡大操場至雲南文化公園）活動上午10時至晚間8時25分，新生路線（龍岡大操場至龍宮街口）活動上午11時至晚間8時20分，每15五分鐘一班車，中午時人潮大排長龍搭乘前往會場，班車機動調整班距，滿座即發車。