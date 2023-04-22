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桃園今龍岡米干節停車爆滿 2線接駁車人潮排長龍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍岡米干節人潮湧現，龍岡大操場停車場中午大批車輛湧入爆滿。圖／市府觀旅局提供
龍岡米干節人潮湧現，龍岡大操場停車場中午大批車輛湧入爆滿。圖／市府觀旅局提供

桃園市2023龍岡米干節今天上午登場，睽違五年重回魅力金三角商圈辦理，今天下午3時在雲南文化公園舉辦灑水祈福儀式，今晚5時30分在忠貞新村文化園區舉辦長街宴，充滿滇緬泰異域美食、文化特色，早上吸引大批旅客開車前往，龍岡大操場停車場爆滿，2線接駁車也是大排長龍，旅客人潮爆增。

今年龍岡米干節睽違5年後，由龍岡大操場重新移回魅力金三角商圈的雲南文化公園、忠貞新村文化園區舉辦，推廣滇緬泰異域深度飲食文化，打開國際化觀光客源，分別今、明天舉辦「水花慶典」活動，4月29日至5月1日辦理「火把求吉」活動，市府觀旅局預估將帶動1.5萬人至2萬人潮，今天中午大批旅開車停放龍岡大操場，轉搭接駁車前往會場。

龍岡忠貞商圈居民擔心米干節帶來交通打結，引起民怨，市府規畫龍岡大操場停車場，可容納800輛汽車，周邊也有汽機車停車空間，龍岡大操場至雲南文化公園、新生路2條接駁車路線，今天上午10時開駛，雲南文化公園線（龍岡大操場至雲南文化公園）活動上午10時至晚間8時25分，新生路線（龍岡大操場至龍宮街口）活動上午11時至晚間8時20分，每15五分鐘一班車，中午時人潮大排長龍搭乘前往會場，班車機動調整班距，滿座即發車。

市府觀旅局表示，今年龍岡米干節活動舉辦期間總共5個假日，主會場園區周邊禁止停車，在地居民可憑可證件或帳單進入，其他車輛不得進入，外圍由警方與義警分12個交通截點疏導和交通管制，呼籲旅客開車停放龍岡大操場搭駁車前往，避免衝擊周邊交通壅塞。

龍岡米干節規畫龍岡大操場2條接駁車路線開駛，大批旅客排隊搭乘前往。圖／市府觀旅局提供
龍岡米干節規畫龍岡大操場2條接駁車路線開駛，大批旅客排隊搭乘前往。圖／市府觀旅局提供
龍岡米干節登場，睽違5年重回魅力金三角商圈辦理，中午大批人潮觀光。圖／市府觀旅局提供
龍岡米干節登場，睽違5年重回魅力金三角商圈辦理，中午大批人潮觀光。圖／市府觀旅局提供

停車場

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