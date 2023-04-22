桃園福海宮慶典卻有廟無神 還有人抗議航空城迫遷

桃園市大園區福海宮是地方信仰重地，主要供奉輔信王公，因為配合航空城開發優先拆遷雖已廟門雖已封閉，不過今天上午不少信徒在廟埕舉辦為王公慶生，國民黨主席朱立倫、敏盛醫療體系總裁楊梅盛等人也到場祝賀。受矚目的包括慶典因為廟方兩派紛爭出現「有廟無神」輔信王公不在場的畫面，請來大廟景福宮開漳聖王坐鎮；現場也有向玉皇大帝「告卸狀」，抗議政府迫遷福海宮百年大廟。

福海宮也是政府公告的歷史建築，因為在航空城開發計畫「機場專區」必須遷移，廟方現任委員會願意配合優先拆遷，遷移計畫也通過市政府文資會審議，但是前委員會成員和部分信徒反對遷移，今天除了抗議，甚至發動罷免主委連署，引來現任委員會強烈不滿，認為活動經有違法和誤導信眾的情形。

文化局表示，福海宮遷移計畫既然過關，廟方就可以執行，遷移工程必須符合文資會的決議包括新廟必須呈現原有廟宇的重要構建，至於以後如果委員會改組有新的決議例如不遷移，就要重新送計畫交由市政府都發、文化局等單位審查。

福海宮現場信徒指出，有廟無神的原因，是福海宮主神像輔信王公目前由委員會保管，配合航空城開發計畫，暫時安置在鄰近蘆竹區的海湖福安府臨時紅壇，距離福海宮車程不到8分鐘。

地方上指出，福海宮是立案的宗教團體，雖然主神輔信王公由委員會保管，但是卸任的委員會成員認為現任委員會的做法不符神明要求，信徒於是形成兩派，現任這邊強調完全按組織章程行事，即使被告在法院訴訟也勝訴，4月27日要在紅壇舉辦傳統慶典包括獲政府登綠的「飛輦轎、過金火」無形文化資產。

今天上午在福海宮廟埕的祝壽活動，雖然少了輔信王公「有廟無神」，不過信徒請來桃園大廟景福宮主神開漳聖王，輔信王公是開漳聖王的將軍，由朱立倫巷、楊敏盛和國民黨桃園市黨主委黃敏恭等人抬開漳聖王的抬神轎上到慶典主位，其他還有包括新竹城隍廟等多家大廟供奉的輔信王公也到場觀禮，信徒代表強調是神明的意思。