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睽違3年 苗栗縣龍舟錦標賽今年將在竹南恢復舉辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
睽違3年，苗栗縣龍舟錦標賽今年將在竹南中港溪畔恢復舉辦，竹南鎮公所已開始受理報名。聯合報資料照片
睽違3年，苗栗縣龍舟錦標賽今年將在竹南中港溪畔恢復舉辦，竹南鎮公所已開始受理報名。聯合報資料照片

睽違3年，苗栗縣龍舟錦標賽今年將在竹南中港溪畔恢復舉辦，竹南鎮公所已開始受理報名，4組共有42隊參賽名額，鎮公所歡迎大家組隊參賽，報名至5月12日截止。

疫情影響，苗栗縣龍舟錦標賽已接連3年取消或停辦，今年疫情趨緩，相關防疫管制措施也陸續放寬，今年可望在竹南恢復賽事，讓民眾感受端午傳統風情。

竹南鎮公所表示，今年苗栗縣端午節龍舟錦標賽6月22日將在港墘里中港溪畔的龍舟碼頭舉辦，即日起受理報名至5月12日止，賽事分為社會、青工、學生、休閒共4組，有42隊名額，參賽隊伍每隊可獲6000元補助費，冠軍最高獎金6萬元，總獎金共38萬元。

鎮公所表示，今年龍舟賽採線上報名，報名網址為http://www.sinyu.idv.tw/games/2023062201/，相關訊息可聯絡竹南鎮公所社會文化課037-462101轉165。

苗栗縣 疫情 碼頭

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