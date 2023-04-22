竹市青草湖天鵝船、SUP暫停營業中 最快月底回歸

新竹市知名景點青草湖提供天鵝船、SUP等水上活動體驗，但4月以來暫停營運，不少不知情的遊客到場撲空。市府城市行銷處指出，主要是配合法規修正，將替參與水域活動的遊客投保責任保險，委外業者已與保險公司洽談，預計4月底可以恢復營運。

交通部觀光局今年2月修正水域遊憩管理辦法，新修正內容要求水域活動遊憩業者為遊客投保責任保險。新竹市轄內的景點青草湖由市府委外營運業者提供水域活動體驗，因應法規上路，為保障遊客安全，市府上月底宣布4月1日起暫停青草湖的水域活動。

竹市府城銷處指出，因今年2月水域遊憩活動管理辦法修正，目前各家保險業者正在研擬符合規定的保險產品；青草湖委外業者已因應法規，跟保險公司洽談，未來就會替天鵝船、SUP等水上活動加保，業者也將調整收費標準，送市府審核通過就可營運。

此外，新竹市政府今年舉辦2023 Super Sports水陸系列活動，即日起至9月9日分為實體與線上活動，實體活動共有3場次，第2場5月27日將在青草湖舉辦SUP、健走、生態導覽，8月19日則在南寮舊港辦理SUP、運動市集、環教樂區，歡迎民眾參與。