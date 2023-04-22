注意改道！台66平鎮大溪24日起封路 連5天分時段施工

交通部公路總局第一區養護工程處為維護台66高架橋梁安全，最近連續在台66線平鎮到大溪雙向辦理伸縮縫清理工程施工，該處中壢工務段今天上午表示，後天（24日）上午至28日上午，連續在平鎮至大溪高架橋主線、平面路段、分時段封閉施工，請車輛改走平面車道行駛，避免延誤行程。

中壢工務段表示，這次台66高架道封路辦理高架段伸縮縫清理工程施工路段，包括24日上午9時至下午5時，封閉台66線東向19.5公里至20.5公里的平面車道，往大溪車輛，請在台66線右轉新光東路三段後左轉縣道桃72線、左轉縣道113線中豐路至台66線右轉返回，替代路約2.7公里。

25日晚上9時至26日早上6時，辦理高架橋梁維護施工，台66線雙向19公里至27公里的快速道外側車道進行車輛移動性施工，請車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行、或提前改道行駛。

26日晚上10時至27日早上6時，台66線東向主線20.7（平鎮二）公里至27.205公里（大溪）路段封閉施工，請車輛行經封閉路段，自東向20.7公里（平鎮二）下匝道改走平面車道行駛。