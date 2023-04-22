竹市金城湖高蹺鴴群飛超壯觀 黑面琵鷺M89停棲逾3個月

新竹市香山濕地與金城湖一帶是候鳥遷徙的重要中繼補給站，也是新竹熱門的賞鳥聖地。每逢春天候鳥大遷徙，近日不僅迎來數千隻高蹺鴴北返潮，千鳥群飛的景象壯觀，被列為瀕危鳥種的黑面琵鷺群也現蹤，從韓國繫放的黑面琵鷺M89今年更停棲金城湖超過3個月，市府歡迎民眾把握假日來趟賞鳥之旅。

竹市府產業發展處指出，香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，近年市府團隊積極復育棲地，濕地內魚蝦貝類生態相當豐富，成為過境候鳥選擇過境覓食、停棲的熱點，尤其春天是候鳥大遷徙的季節，眾多寒帶的候鳥要北返，會經過新竹市香山濕地覓食或於金城湖停留。

金城湖近月有鳥友觀察到腳環編號M89的黑面琵鷺現身，黑面琵鷺M89去年從韓國繫放，腳上有白黃紅色帶，今年初在金城湖停留已超過3個月，研判是在香山濕地過冬。

產發處處長許智堡表示，金城湖是新竹市賞鳥的重點區域，近年來高蹺鴴群體數量穩定，儼然成為新竹市「迎賓鳥」，高蹺鴴擁有淡紅色的長腳，並擁有黑白對比羽色，不論行走或飛行都有如紳士般優雅的姿態，整群一起飛行就像黑白潮水映入眼簾。

許智堡說，金城湖不僅欣賞得到美麗的高蹺鴴群，現在又能觀察到黑面琵鷺群聚金城湖，是春水鳥觀察的最佳地點，歡迎市民朋友利用假日走一趟香山濕地賞鳥，還可以順遊賞蟹步道賞夕陽，享受難忘的生態假期之旅。