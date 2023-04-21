桃捷公司新進66員 張善政勉團隊開放、溝通、發揮創意

桃園市長張善政今天下午前往桃園大眾捷運公司，勉勵新進人員新進人員捷運正持續在發展中，未來陸續開通新路線，人才需求會越來越多，現在進公司有很好的發展機會。

張善政恭喜66位新進人員加入桃捷公司，希望他們接受訓練後都能成為公司的中流砥柱，也期盼公司營造開放式的溝通氛圍，打造樂於提出創意的工作環境和企業文化。

張善政指出，國內從台北捷運開辦至今，各縣市都積極投入捷運建設，未來人才需求只增不減。桃園的捷運計畫包括正在營運的機場線，與興建中的綠線，另外捷運綠線延伸至中壢、大溪，三鶯線延伸八德段，以及從桃園火車站出發貫穿龜山區至新北市新莊區的捷運棕線等4條捷運路線已定案，將報請中央核定綜合規畫，相信未來20年的桃園捷運發展會越來越好，因此鼓勵新進人員學好專業，從基層做起，都會有很好的發展機會。

張善政也勉勵桃捷公司主管們以友善式領導代替威權，鼓勵基層以請教方式多吸取經驗，未來不管是同事間的相處，還是與主管間的溝通，都能營造開放式的企業文化，打造愉快的工作氛圍，在減少壓力下而加速成長。桃捷公司屬於事業單位，需要營利維持財務狀況，例如出租廣告、創造載客機會，或與樂天球團合作優惠套票等措施，都是透過創意增加公司營運收益。

他鼓勵桃捷員工無論什麼職位，都要勇於提出創意，也希望主管們有開闊的心胸樂於傾聽，相信不分部門的創意思維能增加桃捷營運收入，帶來財務上的回饋，進而提升員工福利、造福桃園市民。

今年新進人員中的客服身障同仁溫子華表示，她7年前受傷，後來多半在醫院住院治療，去年經歷最後一次手術後才回歸社會，進入桃捷公司是她人生第一分正式工作，當初對桃捷有很好的印象，因為站務人員曾親切引導她出入站，令她備感溫暖，才萌生加入桃捷大家庭的想法，未來也期許培養更多專業技能，服務更多旅客。

桃捷公司表示，這次招募的新進人員有許多來自航空業人員轉職，代表他們看好桃捷公司的未來發展，有具備航空業工作經驗的同仁加入桃捷公司團隊，將為公司挹注新的能量。

桃捷公司董事長沈志藏表示，公司新進人員4月17日報到後，已完成為期1周的新人訓練，課程內容包括組織規程與人事管理規章介紹、政風法令宣導、環境教育訓練、職安與資安宣導等，之後即將展開為期1至3個月的專業授證訓練，其中司機員的訓練期約3個月，受訓時數412小時最長，課程內容包含教室課、實作及跟班學習，完成筆試和實作測驗成績及格後，即可取得證照投入機場捷運線的營運工作，成為軌道專才。

今日包括市府秘書長詹榮鋒、總經理莊英震、副總經理陳定漢都出席。