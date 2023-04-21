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首次爭取辦亞太區青年論壇 張善政鼓勵青年女性逐夢

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（左4）今出席國際職業婦女協會第3屆亞太區青年論壇。圖／青年局提供
桃園市長張善政（左4）今出席國際職業婦女協會第3屆亞太區青年論壇。圖／青年局提供

第3屆亞太區青年論壇由台灣成功爭取主辦權，桃園市長張善政今出席表示，桃園是六都中最年輕的城市，近年來不但企業及工業聚落快速發展，也擁有多元豐富的族群文化，不但為各行各業的女性打造適合發展的環境，未來也將致力於創造更優質的女性創業及就業友善環境，歡迎亞太地區各國女性青年企業家與領袖，來到參加論壇，鼓勵更多青年女性到桃園逐夢。

張善政說，台灣國際職業婦女協會由創會理事長、前副總統呂秀蓮女士於2008年向國際總會提出申請，並獲得總會認可成為台灣的新里程碑。特別感謝呂的努力，讓台灣成為國際職業婦女協會第82個國家分會，並在歷任理事長近15年的經營下，成為台灣最重要的婦女組織之一。

張善政指出，首屆亞太區青年論壇在新加坡舉辦，第2屆則在日本舉辦，今年第3屆由台灣成功爭取主辦權，在國境解封後於桃園舉辦本次國際盛事，並以亞太地區為出發點，探討全球未來趨勢，相信這2天的論壇議題，將為世界帶來正面的影響與改變。

青年局長侯佳齡表示，本屆論壇由國際職業婦女協會亞太區青年總代表李佳樺，帶領籌備，並由市府青年局提供補助，以「女性領導力：後疫情時代的重生力量」為題，邀請國內外各領域專家學者從智慧教育、經濟轉型及藝文產業3大主題深度討論，鼓勵更多青年女性在專業領域發揮影響力。

侯佳齡說，本屆論壇青年局輔導的青創團隊「婕英生技」也在論壇設攤展示，行銷自創自產的「CIRILLA希莉亞」系列保養品，將桃園青創產品推廣國際。

青年 張善政

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