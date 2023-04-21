新街溪布滿泡泡工廠違規排放汙水 桃園市環保局開罰

桃園新街溪平鎮滿庭芳橋段附近昨出現大量泡沫並有油漆氣味，桃園市環保局接獲通報後，並藉由訪談周邊民眾及員警鎖定目標，今上午稽查發現某公司放流槽廢水產生泡沫及含有油漆味及廢水處理場不明繞流管線數支，依違反水汙法第14條告發。另查核其空氣汙染防治設備，發現洗滌塔位開啟、儀表異常等違規事項，分別依違法空污法23條與24條規定開罰，並命業者限期改善。

環保局表示，昨日下午5時許接獲陳情，立即以E化派遣系統隨即調派7名稽查員前往現場稽查。經取樣河水檢測溪水質酸鹼度為中性、水溫22度、重金屬銅、鎳未有異常，水質呈微黃色且有泡沫。

稽查員同步以水汙染源資料管理系統分析比對周邊可疑汙染源，不過河川泡沫事證逐漸消失，再藉由員警與目擊民眾的描敘與影片，逐一比對溝渠與涵洞等水路流向，最終在晚間10時許鎖定某一家廠商。經排定稽查計畫後，今上午9時發動第2波稽查，查獲平鎮某公司違反水汙法及空汙法相關規定，並依法裁處告發並限期改善。

環保局表示，該公司從事金屬表面處理業、鋁圈鋼圈鑄造、烤漆及噴漆等生產製造工作，領有市府核發水汙染防治許可及固定汙染源操作許可。經環保局稽查後，發現放流槽廢水會產生泡沫及含有油漆味，與河川泡滅性質及民眾敘述一致，再查核其處理程序，發現混凝槽、pH調整槽及慢混槽分別設有3條管線連接至其他槽體，且暫存槽接有3條通管線通往放流槽，環保局依違反水汙法第14條規定告發，將處6萬元以上600萬元以下罰鍰。

環保局說，稽查員同步檢核該公司空氣汙染防治設備，發現作業中的製程竟洗滌塔進氣流量為0，未開啟防治設備，未依許可證內容操作；依違反空汙法第24條規定告發，將處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。環保局也說，業者在許多空污設備的監控儀表多有異常、故障及未安裝儀表管線，故再依違反空汙法23條及24條規定分別告發，分別可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並命限期改善。