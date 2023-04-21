竹市飼養場雞鴨鵝異常死亡檢出禽流感 撲殺74隻

新竹市政府今天表示，竹市東區某小型家禽場飼養200多隻雞鴨鵝因不明原因死亡，經檢驗確定感染H5N1禽流感，今天撲殺場內剩餘的共74隻的雞鴨鵝，並全面消毒。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，竹市東區一處小型家禽場飼養280隻雞鴨鵝，因出現異常死亡情形，4月20日通報新竹市動保所採樣送驗，今天確診為H5N1亞型高病原性禽流感後，立即召開禽流感動物疫災應變中心會議。

新竹市動物保護及防疫所向中央社記者表示，此家禽場飼養200隻雞及80餘隻鴨鵝等，日前出現異常死亡情形達200多隻，場內僅剩74隻家禽，今天完成清場撲殺，並進行消毒工作，也進行相關疫情調查，新竹市其他家禽場疫情監控結果正常。

動防所指出，因禽流感病毒傳播力高，盼各養禽場與產銷業者應加強自主防疫管理，落實禽舍圍網與車輛器具進出消毒，共同防堵禽流感疫情傳播。

動防所表示，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場若被查出不符防治措施，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善，場內家禽若檢出高病原性禽流感，撲殺家禽依規定不給予補償。