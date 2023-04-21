豪雨影響工程 苗縣台72線出磺坑段延長封閉管制

苗栗縣台72線出磺坑段邊坡去年豪雨期間發生巨石崩落，災後復建工程尚未完成，昨天又連夜遇強降雨影響進度。交通部公路總局苗栗工務段今天表示，24日至28日延長封閉施工管制。

公路總局第二區養護工程處為改善台72線出磺坑段在去年因坡面落石的災害，辦理台72線27K+450坡面保護與橋梁維修復健工程，原定自4月6日至21日每天上午9時至下午5時管制封閉台72線東行「客屬大橋到出磺坑匝道」路段，因受近日豪雨影響，公告延長管制時間。

第二區養護工程處苗栗工務段透過新聞稿指出，延長管制時間自24日至28日，期間每天上午9時至下午5時管制車輛通行，屆時將封閉台72線22K+600（客屬大橋與119甲線交叉口）至28K+400（出磺坑匝道）東行路段。

苗栗工務段表示，管制期間，往東（獅潭、大湖）方向車輛可於台72線22K+600（客屬大橋路口）左轉匯出，行駛平面道路119甲線接台6線替代道路，至台6線27K+125出磺坑匝道，接回台72線主線繼續往東行駛。

苗栗工務段說，為降低施工管制影響，特別避開每天上班尖峰時段，延後於9時開始實施封閉管制；另外，為加速工程執行所需與通行安全考量，每天下午5時至隔日上午9時，工區範圍內（27K+200至27K+700）僅開放內車道通行，外車道仍維持施工封閉，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。