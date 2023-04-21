竹縣推YouBike前半小時免費 即起至5/31止
新竹縣政府今天表示，為鼓勵民眾使用YouBike，即日起至5月31日止新竹縣全站點都前半小時免費，盼共同打造低碳綠能城市。
新竹縣政府今天舉行「一騎YouBike、竹東新豐湖口啟用記者會」，新竹縣長楊文科致詞指出，竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共50個站點及350輛車完成建置，今天正式啟用。
楊文科說，為鼓勵民眾多多騎乘，即日起至5月31日止，新竹縣各站點前半小時免費，從6月1日起至9月30日止前半小時也只要新台幣5元，盼與民眾一同打造低碳綠能城市。
新竹縣政府提供新聞資料指出，在1年內共完成建置新竹縣公共自行車101站、790輛車目標，讓通勤通學的民眾能方便使用，享受更健康的生活方式，也進而降低空氣污染及交通壅塞等問題。
新聞稿中，新竹縣交通旅遊處長戴志君表示，這次3鄉鎮啟用站點包含竹東高中、湖口高中、仰德高中等學校及台鐵新豐車站（前後站）、台鐵湖口車站（前後站）、台鐵竹東車站等大眾運輸節點等，詳細站點可至微笑單車官方網站查詢。
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