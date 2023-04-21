全台唯一的媽祖「專用座騎」 苗栗原木打造三輪車進香

苗栗市近年舉辦鐵馬進香活動重現五、六十年前苗栗地區風行組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，去年首度亮相的媽祖專用座駕，以三輪電動車、原木打造出苗栗天后宮行動宮廟，但因過於沈重等因素，半路就拋錨，今年市公所特別推出進化版新車，有油電混合動力，還可腳踏，最近從竹南到苗栗試車途中吸引民眾注意並PO網，引發網友熱議。

苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香活動，盼重現半世紀以前苗栗民眾騎自行車往返北港進香的風情，報名參加的騎士連兩年出現「秒殺」熱潮，但後來因疫情停辦兩年，去年恢復舉辦時，市公所特別以原木打造出一輛古色古香的三輪車式媽祖進香車，視為全台唯一的媽祖「專用座騎」。

「阿北的公務車好像很神」、「這可能是神明的露營車吧」，最近有網友在路上看見這輛標有「苗栗市公所」的媽祖專用座騎在公路上行駛，駕車的還是一名「阿北」，照片被PO在臉書社團，引發網友熱烈討論及揣測「市長的專車嗎？」、「三輪摩托廟車，有古意似仙座喔！」、「話說尾部下面那是排氣管嗎？」、「太壯觀了」、「這台遇到一定要合照」，但也有人質疑「這東西監理站說不能上路」，也有人回應「如果裝設煞車燈，方向燈及其他警示燈，相信是可上路的」。

苗栗市公所民政課表示，當天被民眾拍到的其實是今年鐵馬進香活動準備的媽祖專用座騎，從竹南生產的廠家試車回到苗栗市，途中廠家老闆試騎時，有好奇民眾拍到；前年市公所打造完成媽祖專用座騎，但隨後活動因疫情取消，保存一年後，去年進香時亮相，但出發不到10公里就故障，今年市公所特別請廠家強化各項功能，除了油、電混合動力，還可以腳踩，要能展現當年大家以「腳力」騎車進香的挑戰。

市公所改款的進化版媽祖座騎採輕量化設計，將原來的實木屋頂更改，整台座騎比去年舊款專用車減輕至少100公斤，但不含電池，整車也重約180公斤，可使用92、95無鉛汽油，電池選用膠合電池，但至少有50公斤重，鐵馬進香從苗栗天后宮出發到北港，兩天往返共345公里，媽祖的三輪車新座騎要能經得起挑戰和考驗。