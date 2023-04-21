台灣中油啟用新竹複合充電站 5月21日前免費充電

台灣中油公司表示，去年底於新竹光明站停車場，完成電動車快速充電站硬體設備，今天啟用「新竹光明複合充電站」，即日起至5月21日可免費充電，民眾可多加利用。

台灣中油今天舉辦「台灣中油能源新世代0到∞」啟用儀式，由台灣中油董事長李順欽主持，經濟部主任祕書陳怡鈴、新竹市政府秘書長張治祥等人到場參與，宣布台灣中油正式跨足充電站經營管理領域。

李順欽致詞表示，台灣中油轉型目標，計畫5年內在各地建置28站汽車快速充電站，盼與各大充電車廠及營運商組成充電合作團隊，打造友善的電動車充電服務環境。

李順欽說，光明複合充電站目前已完成171kW太陽能板、2kW風光電路燈（創能）及充電樁（用能）的建置，儲能部分則規劃採用自有電池材料，未來可由太陽能產電存於儲能系統，待全面完工後，成為台灣中油第5座智慧綠能站。

台灣中油人員向中央社記者表示，「新竹光明複合充電站」即日起至5月21日提供免費充電，至於未來收費標準，會後續公告。

台灣中油提供新聞資料指出，新竹光明複合充電站即日起正式啟用，以車牌辨識系統管理，設置1座雙槍200kW，及3座雙槍100kW快速充電樁，還有4座單槍7kW的慢速充電樁，同時滿足美規、歐規車型電動車充電需求。

台灣中油表示，未來會持續配合淨零路徑，推動電池材料研發及淨零排放合作等，盼成為潔淨多元能源供應公司。