石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工 每年可增加64萬噸清淤量

為讓石門水庫延壽及增加庫容，行政院於2014年核定石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫經費46.27億元，並於2017年納入前瞻計畫，去年試運轉今年竣工，預期每年可增加64萬噸的清淤量，今年目標排淤達450萬噸，蔡英文總統今出席竣工典禮表示，防淤隧道能延長水庫壽命，穩定北部供水，對於台灣水利建設寫下重要一頁。

蔡英文總統今由行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、經濟部長王美花等人陪同，出席阿姆坪防淤隧道竣工典禮。2004年艾利颱風讓水庫水混濁，桃園18天無水可用，2006年當時的閣揆蘇貞昌就認為北部供水要穩定，石門水庫很關鍵。

水利署長賴建信表示，水利署推動「石門水庫及其集水區整治計畫」，從上游集水區整治、中游水庫設施更新及下游供水管線改善等面向，全面提升營運功能，並完成分層取水工、中庄調整池等設施，強化備援供水韌性。

賴健信說，為讓防淤更完備，因此2017年興建防淤隧道，隧道可供抽泥船將淤砂透過隧道內的輸泥管送至水庫下游，每年約可增加64萬立方公尺的清淤量，颱洪期間還可藉由水力將淤砂排至河道下游補充砂源，減少車輛運輸淤泥的成本，乾旱期也能透過陸挖當作排淤車輛通道，並兼具排洪功能。

賴健信指出，更首創淤泥篩分場，讓粗粒料供營建工程再利用，可增加每年約3000萬元收入。

蔡英文總統說，防淤隧道計畫期間歷經蘇貞昌、林全、賴清德及陳建仁等歷任行政院長支持完成計畫，達成里程碑。接下來除要加強投入清淤，維持庫容，穩定北部地區的供水；也要持續加速推動海淡廠的興建、石門水庫到新竹聯通管的建置，及油羅溪伏流水的規畫，強化區域調水能力。

「如果不是這樣，我們可能在這時候已經有好幾個水庫空了」，蔡英文總統指出，面對全球極端氣候的挑戰，政府一直在預作準備。從去年8月開始，就提前啟動防旱節水措施。要請水利署繼續以高標準來維持抗旱準備，預想如果梅雨晚到，或夏天颱風沒來的情境，持續抗旱。

王美花說，台灣沒辦法蓋新水庫，清淤至關重要，2016年全台水庫清淤1年才頂多500萬噸，現在1500萬噸以上，清淤用卡車運對環境影響大。過去水庫興建主要是農業供水，沒排砂作用，防淤隧道興建益處大。

陳建仁表示，全台水庫清淤量近1800萬噸，為歷年最高，極端氣候需要解決，未來中央和地方要持續密切配合，打造堅韌國家。