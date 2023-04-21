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竹東、湖口、新豐Youbike啟用 5月底前前30分鐘免費

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹東、新豐及湖口Youbike啟用，新設50站點提供居民通勤。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東、新豐及湖口Youbike啟用，新設50站點提供居民通勤。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣Youbike今天正式跨出竹北市，同步在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉啟用，3鄉鎮共設置50站點，包含重點學校、政府機關、車站等，為鼓勵民眾使用，新竹縣府推出5月底前借車前30分鐘免費優惠，借車還能參加抽獎，希望藉由Youbike將新竹縣發展成綠色運輸城市。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣的Youbike 2.0去年首先在竹北設站，使用周轉率更曾超越全台縣市一度榮登全台第1，目前也僅次台北市，顯示竹北民眾對使用Youbike的接受度及使用率非常高，設站選址都選在重要交通節點，例如車站、百貨，甚至民間企業也非常支持，例如台元科技園區便捐地設站。

今天上午啟用儀式在竹東Wah!幾散園區舉行，楊文科感謝竹東、新豐及湖口3鄉鎮長配合推動Youbike設站，讓綠色運輸、節能減碳的運具能夠推行。

楊文科宣布，從今天起到5月底，為鼓勵3鄉鎮民眾多利用，因此由縣政府補貼民眾借車前30分鐘借車費用，民眾不用出一毛錢就能借車體驗，5月底過後到9月30日止，騎乘前半小時縣政府也補助一半，民眾借車30分鐘只要付5元。

微笑單車董事長劉麗珠表示，今天是3鄉鎮同步啟用，微笑單車公司在新設的站點3個月之內，會派員定時、定點教民眾註冊使用，公司也將與各里長辦公室合作，由微笑單車人員教里長如何操作App註冊，再由里長教民眾使用，多管齊下要讓民眾更快上手；劉麗珠提到，後續微笑單車公司也希望持續與新竹縣政府合作，在其他鄉鎮研究設站。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東的設站目的都是以通勤為主，未來希望持續拓點、深入各社區設站，更希望未來能有電輔車進駐，讓民眾在使用Youbike上更輕鬆省力。

竹縣府交旅處長戴志君表示，新竹縣Youbike短短1年內已建置101站、790輛車，讓通勤通學的民眾可以更輕鬆地移動，享受更健康的生活方式，同時減少對於私有運具的依賴，進而降低空氣污染和交通壅塞等問題。

交旅處說明，除了借車優惠，也同步推出「微笑2.0 一騎遊竹縣」活動，只要在新竹縣各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，活動獎項包含小叮噹科學園區門票、飛狼踏青野遊三件組、理膚寶水防曬液等，在竹東、新豐、湖口的站點借車還有額外加碼禮造型悠遊卡可抽。

楊文科（右）與微笑單車董事長劉麗珠（左）一起騎上Youbike。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科（右）與微笑單車董事長劉麗珠（左）一起騎上Youbike。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東、新豐及湖口Youbike啟用，新設50站點提供居民通勤。記者巫鴻瑋／攝影
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新竹 單車 楊文科

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