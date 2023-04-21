台南新化老街科技執法「嚇跑顧客」 店家：快活不下去

台南新化老街科技執法後，民眾最近陸續收到罰單收到怕，路邊臨停超過3分鐘就被開單，有人連收10張罰單，顧客不敢上門，店家叫貨被拒絕，直喊「活不下去了」，蔡小姐說接送年邁母親到市場採買，臨停199秒就收到罰單，氣憤說「可以固定擺攤、不能停車，不然人要用跳的上下車嗎？」市議員余柷青連日來接獲民眾陳情，民怨沖天，下周將召開公聽會邀請警察局及市府相關單位聽取商家及民眾心聲。

老街店家指出，最近多人接獲紅單，甚至有一人接到兩三張的。有客人及送貨人員的車，連送米的大卡車也接到，可說是「無差別開單」，收到的違停罰單日期在3月25日到3月28日之間，審單日期是4月14日，當事人收單在4月18日陸續收到，到底還有沒有被拍，大家都是「剉咧等」。有店家接到送貨廠商的通知，由於來送貨會接到紅單，所以婉拒供貨。

業者說，有貨車來送食材就被開罰單，「被開了10張單了誰受的了」，還有客人被開罰單也不敢來了，生意越來越差，沒人敢來老街消費，老街本來就不好停車，一停就被開罰，沒人敢來了，不如畫路邊停車格，也可以收費停車，但不要開罰單，如果繼續開罰單真的是不讓人活了。

交大指出，新化老街違規停車科技執法從今年3月15日起正式執法，統計至4月20日，統計科技執法取締930件違規停車案件，因新化老街觀光人潮多且路幅小，常有民眾反映新化老街近中山路與中正路的兩側違規停車以致行人危險與車輛爭道併行，險象環生，造成不少交通事故,為維護停車秩序及用路人安全，經分局建議於該處設置取締違規停車科技執法設備，並邀集道路主管機關交通局、區公所等單位人員，會勘評估決議設置。