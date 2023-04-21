新竹市電動汽車破千輛 中油這座加油站打造複合充電站

電動汽車數量近年成長迅速，新竹市電動汽車數量今年飆破千輛。台灣中油相中新竹坐擁新竹科學園區與電動汽車成長趨勢，選在光明加油站打造全台首座自營自建的電動汽車複合充電站於今天啟用，站內有12槍快慢充電樁，並採用「中油Pay」APP啟動充電椿支付功能，象徵台灣中油正式跨足電動車充電領域。

新竹市稅務局統計，新竹市近3年來車輛成長率高達8.59%、輛數大增1萬3055輛，其中電動車數量成長比例更為可觀，從2020年的143輛、2021年308輛、2022年510輛到今年元旦最新統計達到1146輛，3年成長率高達701%，超過8成電動車為特斯拉。

台灣中油公司迎合2050淨零碳排政策願景，前年在台北市福林加油站以合作經營方式率先設置電動汽車複合充電站後，去年底又在位於國道1號新竹交流道旁的新竹光明站停車場完成中油全台首座自建自營的電動車快速充電站硬體設備，今天正式啟用。

台灣中油董事長李順欽到場主持「台灣中油能源新世代0到∞」啟動儀式，他表示「新竹光明複合充電站」好事多磨，為了強化美學設計等了4個多月啟用，正好就在世界地球日前1天。他也示範使用「中油Pay」APP啟動充電樁、完成支付充電費等，歡迎更多電動車主多加利用。

「新竹光明複合充電站」位於中油新竹光明加油站旁的停車場，採車牌辨識系統管理。站內設置1座雙槍200kW及3座雙槍100kW快速充電樁（含CCS1及CCS2共8槍），還有4座單槍7kW的慢速充電樁，同時滿足美規及歐規車型電動車充電需求。

中油人員說，快充樁充電服務費為1度10元，價格參考市場行情訂定，若以裝載70度容量電池的電動車來說，從低電量快充至80%約42度、420元，快充約可在半小時內完成。站內的充電樁適用不同規格的電動車，方便電動車主就近使用。

中油指出，光明複合充電站也將是台灣中油第五座智慧綠能站，目前已完成171kW太陽能板、2kW風光電路燈（創能）及充電樁（用能）建置，並規畫採用自有電池材料，未來由太陽能產電存於儲能系統，透過電能管理EMS系統調配電力以提升效能。