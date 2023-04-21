東大福德宮捐救護車助攻 竹市2026年前補足消防人力

新竹市東大福德宮今天捐1輛造價約360萬元的救護車，市長高虹安、消防局長李世恭今天代表消防局受贈，感謝廟方熱心公益、協助守護新竹市民安全。高虹安致詞時也宣布，為降低消防弟兄的工作負擔，除了持續充實消防車輛及救災器材設備，規劃於2024年至2026年前達成消防人力完整補充至380人的目標。

新竹市東大福德宮為實現福德正神扶弱濟世的精神，主委鄭榮一與各委員們發起捐贈救護車，特別添購功能完善且更安全的全新救護車給新竹市消防局使用。市府消防局今天舉辦救護車捐贈儀式，高虹安主持回贈東大福德宮感謝狀及救護車紀念模型，感謝廟方義舉。

鄭榮一說，東大福德宮長期秉持著「取之於社會，回饋予大眾」的宗旨為地方里民們服務，謝謝竹市府給廟方這個機會為社會大眾服務，也很感謝高市長今日親自蒞臨福德宮主持捐贈儀式，發揮「公私協力」的精神，共同為社會盡一份心力。

「政府的資源有限，民間的力量無窮。」高虹安表示，許多事情單靠政府無法完成，感謝各界民間人士團體的熱心公益，未來市府會秉持守護公共安全的決心，致力提供消防及義消人員最大協助，讓每位消防同仁均無後顧之憂出勤救災，守護新竹市民。

消防局長李世恭也說明，消防局長期接受各界踴躍捐贈各式救護車輛及器材，皆會妥善規畫運用，很感謝東大福德宮委員們對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定，消防局必定會更加珍惜這緣份，為這座城市造就更多幸福，攜手打造安心宜居城市。