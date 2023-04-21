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竹市歷年最大規模土開案 光埔二期自辦市地重劃進度30％
新竹市光埔二期自辦市地重劃區面積廣達97公頃，是竹市歷年來最大規模的土地開發案，目前進度已達30%。為確保民間自辦市地重劃公共設施工程品質，新竹市政府日前邀請內政部土地重劃工程處及府內相關局處到東區光埔二期自辦市地重劃區查核工程進度，市府也成立工程施工查核小組，由參議陳永源擔任召集人，以利市府未來接管養護並供民眾使用。
新竹市政府表示，光埔二期自辦市地重劃區內規劃約22公頃公園綠地、16公頃道路用地如慈濟路、慈祥路、關新路等延伸段，公共設施約占40％，對於改善竹科周邊及關埔地區交通、提升當地生活機能、休憩品質與經濟發展均有莫大效益。
地政處表示，依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第32條規定，民間自辦市地重劃總工程進度達30％及75％時，應向主管機關申請查核，但因光埔二期自辦市地重劃區面積廣達97公頃，涉及道路、排水、污水、維生管線、公園景觀等多種工程，施工介面與涉及主管單位多元且複雜，故提高工程查核密度，於工程進度達15％、30％、45％、60％、75％、90％時皆辦理查核，以確保施工品質。
地政處指出，光埔二期自辦市地重劃工程由民間自行發包施作，但開發完成後，公共設施仍須交由市府接管維護供公眾使用，所以重劃工程品質的確保，攸關公共安全與市民及市府利益，目前重劃工程總進度已達30％，市府除召集相關局處單位外，更邀請內政部土地重劃工程處率員共同查核，藉由內政部督導各縣市重劃工程的豐富經驗，提供工程實務交流與建議。
市府強調，不僅各界高度重視，市府亦戰戰兢兢確保各項公共設施工程如期如質完成，除定期追蹤工程進度，更指派市府陳永源參議擔任召集人，召集市府相關單位成立工程施工查核小組定期辦理工程查核，並在安全無虞情況下提早開放公共設施予民眾使用。
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